Navo-lid Turkije koopt Russische wapens

Het Russische ministerie van defensie meldde ook dat de deal ter waarde van ruim twee miljard euro doorgaat.

Met de aankoop drijft Turkije verder af van zijn bondgenoten binnen de Navo. Veel landen zijn er fel op tegen dat Ankara een belangrijk wapensysteem koopt van een land waar de Navo juist mee in onmin leeft. In 2013 probeerde Ankara al luchtafweer in China te kopen. Het bondgenootschap dreigde toen dat raketten van Russische of Chinese makelij niet op het gemeenschappelijke netwerk voor luchtafweer worden aangesloten. Via dat netwerk delen landen bijvoorbeeld radargegevens om elkaar te waarschuwen voor naderende vliegtuigen of ballistische raketten. Volgens de Navo zouden Russische of Chinese inlichtingendiensten via de door hun land geleverde raketsystemen toegang tot het Navo-netwerk kunnen krijgen.

Mede onder druk van bondgenoten zag Turkije uiteindelijk af van de aankoop. Maar de afgelopen jaren zijn onderhandelingen met Amerikaanse en Europese wapenfabrikanten op niets uitgedraaid. Volgens Turkije vroegen zij te veel geld, of wilden ze Turkije niet helpen om in de toekomst zijn eigen luchtafweerraketten te produceren. In hoeverre Rusland wel technologie aan Turkije overdraagt is niet bekend.

Relatie met Rusland Door de S-400 te kopen gaat Turkije een belangrijke relatie met Rusland aan. Het gaat om een forse investering in een wapen dat onder normale omstandigheden tientallen jaren meegaat. Russische en Turkse specialisten zullen dan ook langdurig met elkaar samenwerken en contacten opbouwen. De militaire relatie tussen Turkije en westerse landen staat juist onder druk. De Duitse regering zei gisteren dat het wapenverkopen aan Ankara van geval tot geval beoordeelt, en tegenhoudt als ze voor interne repressie gebruikt kunnen worden. Maandag wilde minister van buitenlandse zaken Sigmar Gabriel (SPD) nog een volledig exportverbod, maar dat gaat kanselier Angela Merkel (CDU) te ver. Turkije krijgt bijvoorbeeld hulp van Duitse bedrijven om zijn eigen onderzeeboten te bouwen. Nederland heeft vorig jaar ook verschillende keren een exportvergunning voor militair materieel naar Turkije geweigerd. Oostenrijk, dat geen lid van de Navo is, weigerde zelfs motoren te verkopen voor een tank die Turkije wil produceren.

