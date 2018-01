Natuurrampen veroorzaakten minder doden, maar veel financiële schade

Zo'n 10.000 mensen vonden vorig jaar wereldwijd de dood door natuurgeweld. Dat aantal is opvallend laag. Tussen 2007 en 2016 vielen er jaarlijks gemiddeld 60.000 doden door natuurrampen. De financiële schade die stormen, aardbevingen, overstromingen en droogtes veroorzaakten, was wel extreem hoog: 330 miljard dollar (300 miljard euro). De VS en het Caribisch gebied werden het zwaarst getroffen. Vooral orkanen hielden daar huis.

Volgens Munich Re, een van de grootste (her)verzekeraars ter wereld, vielen de meeste slachtoffers van natuurgeweld in Zuid-Azië. Moessonregens kostten 2700 mensen het leven, vooral in Nepal maar ook in het noorden van India en Bangladesh. Op sommige plekken hield de moesson een maand langer aan dan normaal. Veel slachtoffers vielen bij een aardbeving in Iran (630) en een aardverschuiving in Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone (600).

Veel minder slachtoffers vielen er bij de orkanen Harvey, Irma en Maria die in augustus en september over het Caribisch gebied en het zuiden van de VS raasden. Maar de materiële schade was enorm. Munich Re raamt de schade die Harvey veroorzaakte op 85 miljard dollar. Harvey ging gepaard met enorme regenval - in de stad Beaumont viel meer dan anderhalve meter - en zette een deel van de olie- en chemiehoofdstad van de VS, Houston, blank.

Omdat verzekeringen tegen wateroverlast in Texas duur zijn, waren veel mensen niet verzekerd. Munich Re schat de schade die gedekt werd door verzekeringen op 30 miljard dollar. Harvey beschadigde of verwoestte 200.000 huizen en 250.000 auto's liepen schade op. Alleen de orkaan Katrina, die in 2005 New Orleans en delen van de staat Louisiana blank zette, zorgde voor een hoger schadebedrag: 153 miljard.