Natuurkundige Stephen Hawking overleden

De wetenschapper hield zich bezig met zwarte gaten, het heelal en kosmologie. Hij publiceerde in 1988 het boek A brief history of time, in Nederland verschenen onder de titel Het Heelal. Daarin legde Hawking op een toegankelijke manier de volledige geschiedenis van het gehele universum uit, vanaf de oerknal. Het boek werd een bestseller.

Lees verder na de advertentie

In een verklaring laat zijn familie weten diep bedroefd te zijn. 'Hij was een groot wetenschapper en een buitengewone man wiens werk en nalatenschap nog vele jaren zullen voortleven.' Zijn drie kinderen citeren hun vader in hun verklaring: ‘Hij zei ooit: het heelal zou niet zoveel voorstellen zonder de mensen van wie je houdt.’