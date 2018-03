Natuurgeweld leidt tot overname van herverzekeraar door Franse Axa

De grote tropische stormen Harvey, Irma en Maria hebben naast hun ravage in de getroffen gebieden ook hun sporen nagelaten in de verzekeringsbranche. De verliezen die sommige verzekeraars als gevolg van de natuurrampen hebben geleden, zorgen nu voor een consolidatie in de sector.

Gisteren werd bekend dat de Franse verzekeraar Axa branchegenoot XL Group overneemt voor maar liefst 15,3 miljard dollar (12,4 miljard euro). XL Group werd al een tijdje genoemd als overnamekandidaat, waarbij meerdere partijen geïnteresseerd zouden zijn om de in Bermuda gevestigde herverzekeraar in te lijven.

XL Group is vooral groot in het herverzekeren van schade- en vastgoedverzekeringen, het segment waarin Axa juist zegt te willen groeien. Herverzekeraars als XL zijn aantrekkelijke overnamekandidaten vanwege grote schadeposten als gevolg van natuurrampen zoals de tropische stormen van afgelopen zomer. XL Group leed mede als gevolg daarvan een verlies van 560 miljoen dollar.

Analisten zijn verdeeld over de vraag of dit nu een verstandige overname is of niet, maar over één ding zijn ze het wel eens: Axa betaalt de hoofdprijs voor XL. Zelfs bovenop de al gestegen beurskoers betaalt Axa nog een premie van zo’n 33 procent ten opzichte van de slotkoers afgelopen vrijdag. Om het benodigde geld voor de overname bij elkaar te krijgen, wil de Franse verzekeraar de verwachte opbrengst van de Amerikaanse levensverzekeringsdivisie (naar schatting 6 miljard) gebruiken.

Axa is de op één na grootste Europese verzekeraar, na het Duitse Allianz dat ook geïnteresseerd zou zijn in de overname van XL. Geruchten over een overname door Allianz zorgden een maand geleden al voor een sprong in de beurskoers van XL, terwijl die het jaar daarvoor juist sterk was achtergebleven bij de beursindexen.

Bijna een jaar geleden kondigde Axa aan afscheid te willen nemen van zijn levensverzekeringsdivisie in de Verenigde Staten. Die tak staat de laatste jaren zwaar onder druk vanwege de lage rente. Dat is nadelig voor verzekeraars die vaak langlopende verplichtingen hebben toegezegd op basis van verwachte hogere rente. Bij de schadeverzekeringen stijgen de premies momenteel juist na de grote stormen van het afgelopen seizoen.

Strategie

Volgens enkele analisten is de overname ook strategisch twijfelachtig, aangezien XL in zijn marktsegment veel groter is dan Axa met zo’n 15 miljard dollar aan jaarlijkse omzet tegenover Axa met 2,3 miljard. De vraag is dan of er wel kostenbesparingen kunnen komen die de overname rechtvaardigen. Maar volgens topman Thomas Buberl van Axa is er sprake van ‘veel potentieel’, juist vanwege de geringe overlap aan activiteiten. Hij rekent op een jaarlijkse besparing van zo’n 400 miljoen dollar als de twee bedrijven zijn samengevoegd.

In het afgelopen jaar is het aantal overnames in de verzekeringswereld flink toegenomen, en ook grote miljardendeals worden niet langer geschuwd. Eerder dit jaar nam de Amerikaanse verzekeraar AIG – dat tijdens de kredietcrisis van 2008 nog bijna failliet ging – herverzekeraar Validus over. Het Japanse conglomeraat Softbank is al enige tijd in gesprek met Swiss Re, een van de grootste herverzekeraars ter wereld, naar verluidt voor een belang van zo’n 30 procent.