Natuurbranden in Brabant en op Terschelling moeilijk bereikbaar voor brandweer

De brand in de Deurnese Mariapeel brak rond middernacht uit en was rond 8.00 uur onder controle. De brand vond plaats in een moeilijk toegankelijk veengebied en was daarom moeilijk te bestrijden. “Sommige delen konden we niet goed bereiken. We hebben daarom de hulp van Staatsbosbeheer ingeschakeld om het gebied extra te bewaken en in de gaten te houden dat de brand niet oplaait'', liet de brandweer weten.

Donderdagavond was er ook al brand in Nationaal Park De Groote Peel. In het gebied is 'code rood' van kracht vanwege de hoge temperaturen en droogte van de afgelopen dagen. Dat betekent dat de kans op een natuurbrand groot is en het vuur zich ook snel kan verspreiden. Volgens de brandweer is er in Brabant donderdagavond niet veel regen gevallen. Het is daarom nog steeds droog in het gebied.

Terschelling Ook op het Waddeneiland Terschelling is in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitgebroken in een natuurgebied. Ook hier had de brandweer moeite om het vuur, aan de noordkant van het eiland, te bereiken. Een van de wagens kon redelijk dicht bij de brand komen. Verder zijn tractoren en gierwagens ingezet, aldus de brandweer. Rond 02.45 uur had de brandweer de brand onder controle. De reddingsmaatschappij KNRM en een plaatselijk loonbedrijf hebben geholpen met het blussen van de brand, dat geldt ook voor een plaatselijk loonbedrijf. Met een vliegtuig van de kustwacht, voorzien van warmtebeeldcamera, bracht de brandweer de brandhaard in kaart. Voor Zeeland en Noord-Brabant geldt op dit moment code rood, meldt de website natuurbrandrisico.nl. Dat betekent niet 'pas op, binnenblijven', legt brandweerwoordvoerder Allard Schimmel uit.

