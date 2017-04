Nationalisten ontlokken vechtpartij in Macedonisch parlement: 77 gewonden, onder wie leider sociaal-democraten

© AP

Op tv-beelden is te zien dat Zaev een wond op zijn voorhoofd heeft. De leider van de sociaal-democraten had toen net bekendgemaakt dat de regeringscoalitie, die wordt geleid door zijn partij, Talat Xhaferi had gekozen als parlementsvoorzitter.



Volgens de Macedonische media liepen nog zeven andere volksvertegenwoordigers letsel op. Ziadin Sela, die een kleine Albanische partij aanstuurt, zou het ernstigst gewond zijn geraakt. In totaal raakten 77 mensen gewond, onder wie 22 agenten. De rest van de gewonden zijn demonstranten.



Buiten het gebouw zorgden de betogers volgens ooggetuigen voor chaotische toestanden. De oproerpolitie gebruikte traangasgranaten om hen uiteen te jagen en de weg vrij te maken naar de ingang om de politici die nog binnen zaten te ontzetten. De minister van Binnenlandse Zaken in de interimregering, Agim Nuhiu, zei op tv dat hij de politie opdracht had gegeven alles in het werk te stellen de orde te herstellen en zijn collega's in veiligheid te brengen.

Etnische spanningen De Macedonische president Gjorge Ivanov maande op de televisie tot kalmte. Hij heeft de leiders van de grootste partijen in het land opgeroepen om vrijdag bij elkaar te komen.



Macedonië balanceerde in 2001 op de rand van een burgeroorlog door een opstand van de Albanese minderheid. Dankzij internationale bemiddeling werd de crisis bezworen, maar etnische spanningen dreigen nog altijd in de Balkan-staat.



Ex-premier Nikola Gruevski won de verkiezingen in december, maar behaalde niet genoeg stemmen om een eigen regering te vormen. Sindsdien worstelt hij met het vormen van een coalitie. Zijn aanhangers houden al twee maanden nachtelijke protesten in het hele land om hun ongenoegen te uiten over de benarde politieke situatie. Macedonia parliament stormed by protesters in Skopje

