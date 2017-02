Nationale politie in verlegenheid gebracht door lekkende agent

De agent zit momenteel vast en mag geen contact hebben met de buitenwereld omdat hij vertrouwelijke informatie zou hebben doorgespeeld naar een Marokkaans-Nederlandse criminele organisatie die zich schuldig maakt aan heling en witwassen. De agent is werkzaam bij de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB). Deze dienst is verantwoordelijk voor de beveiliging van bijvoorbeeld het Koninklijk Huis en politici als PVV-leider Geert Wilders. De PVV-voorman werd vanmorgen door premier Mark Rutte en minister Stef Blok (Veiligheid en Politie) bijgepraat.

De premier wilde over de inhoud van het gesprek niets kwijt. Wilders reageerde wel op de situatie. Hij twitterde op basis van de eerste berichten over het lek bij de politie: “Als ik de dienst (DBB) die mij moet beveiligen niet meer blind kan vertrouwen, kan ik niet meer functioneren. Dit is onacceptabel.”

Wilders reageerde na het gesprek echter tevreden over de wijze waarop het kabinet met zijn beveiliging omgaat. Hij twitterde: “Ik reageer niet op kwestie inzake mijn veiligheid en de actualiteit. Is serieuze zaak en wordt gelukkig ook serieus door kabinet opgepakt.”

Uit de hoek van de Nationale Politie kwam ook de mededeling dat de veiligheid van Wilders niet in het geding is. Over het lek is echter geen mededeling gedaan.

Tweede Kamer eist opheldering Pechtold noemde het nieuws alarmerend. Ook andere partijen reageren onthutst. De Tweede Kamer eist opheldering van Rutte over het lek. D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold wenst een brief van de premier over de kwestie. Pechtold noemde het nieuws alarmerend. Ook andere partijen reageren onthutst. Die emotie overheerst tevens bij de politiebonden. Of de vastgezette politiefunctionaris direct betrokken was bij de beveiliging van Wilders, is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie doet daar geen mededelingen over. Berichten in De Telegraaf dat hij zou werken in het team dat Wilders beveiligt, worden niet bevestigd. De meest logische verklaring is dat de politieman gelet op zijn positie toegang had tot databases met vertrouwelijke informatie. Niet over bijvoorbeeld Wilders, maar wel over tijdstippen en plaatsen van politie-invallen.

Geen uniek geval Vorig jaar juni werd in Den Haag ook een agent van Marokkaanse afkomst opgepakt op verdenking van corruptie Dat patroon is eerder vertoond. Vorig jaar juni werd in Den Haag ook een agent van Marokkaanse afkomst opgepakt op verdenking van corruptie. Net als bij de jongste aanhouding werd informatie verschaft aan een criminele organisatie. In dat geval ging het over invallen op locaties met hennepplanten, die door de politie geruimd moesten worden. De criminele organisatie, met daarin Marokkaanse familieleden van de man, zou die planten hebben meegenomen voordat de politie kwam. De agent die nu is opgepakt, kon vergelijkbare informatie verschaffen. Hij zou in het kader van de veiligheid voorverkenningen hebben uitgevoerd voor de bewaking en zo goed op de hoogte zijn van verdachte panden.

