Nationale Actiedag Sint-Maarten haalt 13,3 miljoen euro op

De telefoons stonden de hele dag roodgloeiend in Beeld en Geluid in Hilversum. Daar werd de actiedag voor de slachtoffers van orkaan Irma op Sint-Maarten gehouden. Diverse bekende Nederlanders in het belpanel werkten zich in het zweet om de vele donaties voor giro 5125 te noteren.

"Het gaat continu door", zegt presentator en wetenschapsjournalist Diederik Jekel tussen alle telefoontjes door. "Ik hoop dat het zo blijft, want er is gewoon heel veel geld nodig. Ik krijg alleen maar heel lieve mensen aan de telefoon die geven wat ze kunnen geven."

"Sint-Maarten is heel ver weg maar toch dichtbij", zegt SBS-presentator Alberto Stegeman. "We zijn er op vakantie geweest of we hebben daar kennissen of vrienden zitten." Zijn collega van de publieke omroep Klaas van Kruistum heeft ook die indruk. Hij vindt het prachtig dat koning Willem-Alexander al snel op het eiland was om de slachtoffers een hart onder de riem te steken. "Hij liet direct zijn gezicht zien en gaf daarmee een heel duidelijk signaal af. Ik vind het mooi dat wij als Nederland met deze actie het eiland kunnen helpen."

Er traden ook diverse artiesten op in Beel en Geluid, verschillende bekende Youtubers kwamen in actie om geld op te halen via sociale media.

Noodfonds voor sportteams Het Internationaal Olympisch Comité heeft een noodfonds opgericht om de sportinfrastructuur op onder meer Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius na de orkaan Irma te helpen herstellen. Er is een bedrag van 1 miljoen dollar (bijna 850.000 euro) vrijgemaakt voor het gehele getroffen Caribische gebied. "Al onze sympathie en gedachten zijn met de slachtoffers en de families die familieleden hebben verloren in deze natuurramp en met degenen die hun huizen en levensonderhoud hebben verloren", aldus IOC-voorzitter Thomas Bach. "Het IOC staat klaar om de nationale olympische comités van de getroffen landen te helpen bij het herbouwen van de sportinfrastructuur die is vernietigd." Op basis van een inventarisatie wordt besloten wat de beste manier is om te helpen. Zodra het volledige beeld helder is, verhoogt het IOC het oorspronkelijke bedrag van het noodfonds mogelijk nog, meldt de Nederlandse sportkoepel NOC*NSF.

