Nationaal rapporteur: registratie misbruikslachtoffers is niet op orde

Het belangrijkste advies- en meldpunt Veilig Thuis registreert niet in alle 26 regio’s op eenzelfde manier. Jeugdhulpverleners registreren niet de aanleiding waarom een kind hulp krijgt. "Als we niet weten waaróm, dan weten we ook niet óf het de juiste hulp is", zegt Bolhaar.

Als we niet weten waaróm, dan weten we ook niet óf het de juiste hulp is Herman Bolhaar , nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld

Samen met het centraal bureau voor de statistiek heeft de rapporteur een hele toer moeten uithalen om precieze cijfers te achterhalen. Zo kwam Bolhaar er achter dat 13 procent van de minderjarige meisjes die hulp ontvangen voor seksueel geweld in een gesloten instelling zit. In 2016 ging het om circa 680 meisjes die deze zwaarste vorm van jeugdhulp krijgen. "We weten onvoldoende wat er vooraf is gegaan aan die plaatsing, wat zij daarvoor voor hulp hebben gehad. Misschien hadden hulpverleners eerder en effectiever kunnen ingrijpen. Ik vind het hoe dan ook heftig dat de problemen bij een groot aantal kinderen zo hoog oplopen dat hun vrijheid wordt beperkt.”

Bolhaar keek naar CBS-cijfers en eerdere enquêtes onder jongeren. Daaruit concludeert hij dat naar schatting 13.000 meisjes en 7.800 jongens tussen 12 en 17 jaar in 2016 slachtoffer waren van een ernstige en fysieke vorm van seksueel geweld. Dat zijn er minder dan in 2012. Dat is het goede nieuws uit het rapport.