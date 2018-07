Nationaal Hitteplan actief: zorg voor elkaar, drink en zoek de schaduw op

De oproep: zorg extra goed voor kwetsbare mensen, zoals ouderen, chronisch zieken, mensen met overgewicht en mensen in verzorgingshuizen. Deze mensen moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting. Ook heel jonge kinderen hebben extra aandacht nodig om koel te blijven en genoeg te drinken.

Volgens de voorspellingen van het KNMI loopt de temperatuur de komende dagen op tot rond de 30 graden. Ook 's nachts wordt het niet veel kouder dan een graad of 20. De zonkracht is de komende dagen ook hoog. Deze ligt waarschijnlijk rond de 7. Dat betekent dat u al binnen 15 minuten kunt verbranden.

Het Nationaal Hitteplan wordt geactiveerd wanneer er kans is op aanhoudend warm weer, met maximumtemperaturen boven de 27 graden. Ook de verwachte nachttemperatuur en de luchtvochtigheid spelen een rol in de beslissing van het RIVM en het KNMI.

Adviezen tijdens het Nationaal Hitteplan

- Drink voldoende

- Draag dunne kleding die enige bescherming biedt tegen verbranding

- Zoek de schaduw op

- Gebruik voldoende zonnebrandcrème

- Beperk lichamelijke inspanning in de middag

- Houd de woning koel door zonwering, ventilator of airconditioning te gebruiken

- Let extra op mensen in je omgeving die zorg nodig hebben

Langdurig aanhoudende hitte, zoals de komende dagen het geval is, kan leiden tot klachten. Vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn, maar ook jeuk, en uitslag. Ook zijn uitdroging en oververhitting een risico. Mensen die een hoog risico vormen, zoals ouderen en zieken, kunnen hieraan overlijden. Let daarom goed op de symptomen: misselijkheid, spierkrampen, uitputting, flauwvallen en bewusteloosheid.