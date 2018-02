Nao Kodaira maakt verwachtingen waar als koningin van de 500 meter

Het verschil tussen Kodaira en de rest is al het hele seizoen levensgroot. Vorige week nog reed Kodaira bij een trainingswedstrijd haar eigen baanrecord aan flarden. In deze olympische 500 meter leek Sang-Hwa Lee uit Korea 250 meter lang sneller te zijn, maar ze kwam tekort in de laatste meters. Zij werd, gesteund door duizenden Koreanen in de voor het eerst uitverkochte schaatshal, tweede. Bij haar vloeiden na afloop de tranen.

Kodaira zag in de eerste honderd meter haar tegenstander Karolina Erbanova nog bijblijven, die slechts vier honderdsten langzamer was. Maar met haar rondje (26,6 seconden) was ze veruit de snelste van het veld. Erbanova werd nog wel derde.

Jorien ter Mors reed vrijuit in een afstand waar ze toch al niet veel van verwachtte. Een dag na haar finale in de shorttrackhal, honderd meter verderop, wist ze vooral in haar rondje veel concurrentes te verslaan Ter Mors reed een voor haar doen goede opening, maar de winst pakte ze bij haar ronde. Met haar eindtijd van 37,53 had ze vorig jaar op de WK afstanden op dezelfde baan brons gepakt. Ze werd uiteindelijk zesde.

Anice Das moest als eerste starten. Ze reed alleen, het gevolg van het oneven aantal deelnemers. Das eindigde in de middenmoot, op de negentiende plaats. Lotte van Beek werd 23e.