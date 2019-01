Nancy Pelosi (78) is als speaker de machtigste politica van Amerika

Op de eerste zittingsdag van het nieuwe jaar kozen de leden zoals verwacht voor de ervaren politica uit Californië.

Pelosi vervulde de belangrijke functie van voorzitter, als eerste vrouw, eerder in de periode 2007-2011. In de hiërarchie van machthebbers is ze nu opnieuw de nummer 3 van de VS, achter de president en de vicepresident. Ze zal de komende tijd de belangrijkste tegenspeler van Donald Trump zijn. Pelosi staat al 37 jaar op het politieke toneel en heeft verscheidene leidinggevende functies gehad in de Democratische Partij en het Congres.

De Democraten kregen door de tussentijdse verkiezingen in november een meerderheid in het Huis, voor het eerst in acht jaar en staan te trappelen om van hun nieuwe machtspositie gebruik te maken. Maar ze willen niet allemaal dezelfde kant op. Nancy Pelosi zal haar handen vol hebben aan het bijeenhouden van de verschillende politieke groepen in haar 235 leden tellende fractie.

Speaker Nancy Pelosi kijkt naar president George W. Bush tijdens het Correspondents' Dinner in maart 2007. © AFP

Onder de nieuwe krachtsverhoudingen in het Congres zijn het de Democraten die, als ze het onderling eens worden, naar hartelust wetten kunnen aannemen en daarmee aan hun kiezers laten zien waar ze staan. Maar willen ze echt een verschil maken, dan moeten die wetten worden overgenomen door een Senaat met nog steeds een Republikeinse meerderheid, en ondertekend worden door een Republikeinse president, Donald Trump.

