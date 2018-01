Namen van zedendelinquenten vrijgeven? Polen doet het

Het zijn volgens het ministerie vooral gewelddadige verkrachters en pedoseksuelen die kinderen onder de vijftien hebben misbruikt. Het register wordt voortdurend geactualiseerd met als doel betere controle van de daders en nieuwe gevallen van misbruik voorkomen.

De database, gebaseerd op een soortgelijk systeem in de Verenigde Staten, is door iedereen vrij te raadplegen. Er bestaat ook een groter register met zo'n 2600 daders die zijn veroordeeld voor minder ingrijpende zedendelicten, zoals het bezit van kinderporno. Deze lijst is alleen in te zien door bepaalde instellingen, zoals scholen. Justitie wil dat scholen hun personeel met deze lijst screenen. Wordt een vermelde dader toch aangesteld in een beroep met kinderen, dan dreigen boetes of celstraffen.

"Het recht op kinderbescherming telt zwaarder dan het recht op privacy van daders", verklaart justitieminister Zbigniew Ziobro. Het gevaar bestaat dat burgers voor eigen rechter gaan spelen. Uit onderzoek is bekend dat zo'n klimaat contraproductief werkt: het maakt het voor pedofielen alleen maar moeilijker om hulp te zoeken en hun neigingen te onderdrukken.

Groot-Brittannië bijvoorbeeld kent een ware jacht op pedoseksuelen, mede door toedoen van de sensatiepers. Die hanteerde lange tijd een name and shame-methode waarbij foto's en adressen van zedendelinquenten werden gepubliceerd. Internet en de sociale media namen die rol later over. Veel zedendelinquenten leiden nog altijd een angstig, teruggetrokken leven. Bij publiekelijk gebrandmerkte pedo's vliegen nog geregeld stenen door de ruit.