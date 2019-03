NAM wil meer gas winnen in Drenthe

Voor de andere locaties, vooral rond Assen en in het noorden van de provincie, heeft het bedrijf al wel een concessie, maar die wordt nog niet gebruikt.

Lees verder na de advertentie

Nu is het nodig die velden ook in exploitatie te nemen, vindt de NAM. “We zijn sinds vorig jaar een importland geworden”, zegt topman Johan Atema van de NAM tegen rtv Drenthe. “In het verleden exporteerden we meer gas. Het alternatief is dat we nog meer gas moeten importeren.”

De NAM zegt alleen tot gaswinning over te willen gaan als er voldoende draagvlak is bij omwonenden. De vraag is of dat zo is: veel inwoners van Drenthe zijn bang voor schade en vrezen problemen bij de afwikkeling daarvan, zoals die er ook zijn in Groningen.

De winning moet veilig zijn, stelt NAM-topman Atema. “Als er kans is op aardbevingen van 3.0 op de schaal van Richter of sterke bodemdaling, dan doen we het niet.” Atema wil bovendien de omgeving van de gasvelden laten meeprofiteren van de opbrengst. De NAM kijkt volgens de regionale omroep niet alleen in Drenthe naar mogelijke gaswinning. In Friesland zijn nog meer kleine velden die nog niet in exploitatie zijn genomen. Ook in Noord-Overijssel zijn twee mogelijke winningslocaties.

Rtv Drenthe meldt dat volgens deskundigen de kans op zware bevingen in de kleine velden niet zo groot is. Die kans is in ieder geval niet te vergelijken met die in het Groninger gasveld.

Lees ook:

Een beetje minder gas helpt niet, waarschuwen ingenieurs Terwijl het kabinet nu versneld de gaskraan wil dichtdraaien, komen ingenieurs met een alternatief.