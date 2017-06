Nam voorziet Shell en Exxon ruim van dividend

Het is de eerste keer dat de Nam dit doet: een richtlijn van de EU verplicht het bedrijf daartoe. De Nam schrijft dat ze daarnaast openheid wil geven over de eigen financiën. De dividenduitkeringen aan Shell en Exxon waren tot nu toe geheim. Wat de concerns in vorige jaren aan de gaswinning verdienden, meldt de Nam niet.

De Nam, die gas wint in het Slochterenveld, in ‘kleine’ velden op land en op zee en olie wint in Schoonebeek, maakte vorig jaar zo’n 3 miljard euro over aan de staat. Daarnaast boekte ze een winst van 526 miljoen. Daarvan keerde het bedrijf maar liefst 89 procent uit aan Shell en Exxon. Volgens de Nam was de winst ‘relatief laag’, vanwege de lage gasprijzen en hoge uitgaven in Groningen.

De hoge dividenduitkeringen betekenen dat de Nam haar eigen buffers nauwelijks versterkte. De verhouding tussen eigen en vreemd vermogen is 4 procent, ongebruikelijk laag. Volgens de Nam-leiding is dat geen probleem: er komt genoeg geld binnen voor de lopende uitgaven, investeringen en het betalen van schulden.

De Nam heeft ruim 3 miljard euro apart staan om toekomstige uitgaven te dekken. Ruim 2,1 miljard is voor het opruimen van installaties en pijpleidingen. Bijna 500 miljoen is vrijgemaakt om claims in verband met aardbevingsschade te betalen, huizen en infrastructuur preventief te verbeteren en waardedaling van huizen te compenseren. Uit die pot keerde de Nam vorig jaar 98 miljoen uit. De pot werd met 106 miljoen aangevuld.

