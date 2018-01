Nam: schroef Groningse gasproductie verder terug

Het advies van de Nam staat in een rapportage aan het Staatstoezicht op de Mijnen. Afgelopen maandag was er bij het Groningse dorpje Zeerijp een aardbeving met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. Na zo’n beving is de Nam verplicht om binnen 48 uur een rapportage naar zijn toezichthouder te sturen.

De Nam zegt niet met hoeveel de productie verlaagd zou moeten worden. Wel stelt Nam-directeur Gerald Schotman dat als vuistregel geldt dat er jaarlijks twee à drie bevingen (met een kracht van minimaal 1,5 op de schaal van Richter) minder zullen zijn als de gasproductie met 10 procent wordt ingekrompen. De bevingen die nog wel komen, zullen niet minder krachtig zijn dan de bevingen die al zijn geweest.

Schotman stelt dat er in het advies rekening is gehouden met de veiligheid van Groningse burgers én hun gevoel van veiligheid. Leveringszekerheid – de zekerheid dat Nederlanders en buitenlandse klanten van de Nam voldoende aardgas krijgen – heeft geen rol gespeeld. Het is, stelt Schotman, aan de minister om te bepalen wat er verder gebeurt.

Op de langere termijn zei Schotman ‘af te willen van het gas’, maar hij benadrukte dat aardgas voorlopig nog een grote rol blijft spelen in Nederland.