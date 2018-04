Nam: minder gaswinning betekent ook minder verantwoordelijkheden

Volgens de Nam zorgt de nieuwe wet ervoor dat het bedrijf nauwelijks nog invloed heeft op de gaswinning. De minister van economische zaken zal als gevolg van die wet bepalen hoe hoog de gaswinning moet zijn, en daarin de veiligheid van de Groningers en de leveringszekerheid van gas aan huishoudens en bedrijven tegen elkaar moeten afwegen.

"Daar waar Nam minder controle op kan uitoefenen kan zij ook minder verantwoordelijkheden voor dragen", aldus directeur Schotman van de Nam in reactie op de nieuwe wet. Schotman doelt op risico’s als gevolg van aardbevingen, schrijft hij later. “De tekst zou zo kunnen worden gelezen dat de Nam nog wel steeds (deels) verantwoordelijk is voor het aan die productie gekoppelde seismisch veiligheidsrisico.”

Deze on­dui­de­lijk­heid draagt niet bij aan het herstel van het vertrouwen van de Groningers Groningse gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP)

Volgens Schotman heeft zijn bedrijf nu al ‘nagenoeg geen mogelijkheden meer (…) om invloed uit te oefenen op de (gevolgen van de) seismiciteit veroorzaakt door de gaswinning uit het Groningen gasveld’. Als de nieuwe wet erdoor komt, is die invloed helemaal verdwenen, redeneert de Nam. Het bedrijf acht zich daarom alleen nog verantwoordelijk voor wat het noemt ‘operationele maatregelen op de eigen productielocaties zoals reparaties, en niet op maatregelen die invloed hebben op de seismiciteit’.

Met de reactie geeft de Nam voeding aan de angst die vorige week al klonk vanuit Groningse gemeenten en de provincie. Die partijen waarschuwden juist dat in de nieuwe wet de aansprakelijkheid niet langer bij Nam lijkt te liggen, terwijl onduidelijk is of de staat die verantwoordelijkheid overneemt. "Deze onduidelijkheid draagt niet bij aan het herstel van het vertrouwen van de Groningers", zei de Groningse gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) daarover zaterdag in deze krant.

Provincie en gemeenten kregen bijval van de Groningse hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring, die eveneens opriep ‘geen enkele onduidelijkheid te laten bestaan’ over de verantwoordelijkheid voor schade als gevolg van de gaswinning.

Maar volgens advocaat en hoogleraar ondernemingsrecht in Leiden Steef Bartman zal de Nam niet zo makkelijk onder zijn aansprakelijkheid uitkomen, zo schrijft hij in een column voor de website van het juridische blad Mr. Hij wijst erop dat de wet geen terugwerkende kracht heeft, waardoor al ontstane schade voor rekening van de Nam blijft.

De minister en niet de Nam zal invloed hebben op de resterende seismiciteit Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Bij toekomstige schade zal de Nam volgens Bartman moeten aantonen dat die ‘uitsluitend het gevolg is van de afbouwstrategie van de Nederlandse staat’, om onder aansprakelijkheid uit te komen. Dat het bedrijf dat voor de rechter kan volhouden noemt hij ‘niet goed denkbaar’.

Toch lijkt de Nam specifiek aan te sturen op verminderde aansprakelijkheid bij toekomstige schade als gevolg van de gaswinning. "De seismiciteit die nog wordt veroorzaakt door het Groningen gasveld na beëindiging van de gaswinning is voor een groot deel afhankelijk van de keuzes die – gezien het wetsvoorstel – door de minister gemaakt worden ten aanzien van de productie. De minister en niet de Nam zal op basis van het wetsvoorstel invloed hebben op de resterende seismiciteit", zo schrijft directeur Schotman.

Naast de Nam heeft inmiddels ook toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gereageerd op het wetsvoorstel . SodM roept de minister op een verplichting in de wet op te nemen om te streven naar een zo laag mogelijke gaswinning in Groningen. Bovendien is het onduidelijk op welke wijze de verschillende belangen – veiligheid van de Groningers en leveringszekerheid – tegen elkaar worden afgewogen, zo schrijft de toezichthouder.

