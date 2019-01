NAM blijft aardbevingsschade ontkennen bij Groningse boer

Haalde de Nam bewust voor het bedrijf ongunstige conclusies uit schaderapporten over een boerderij in het Groningse dorp Rasquert? Die vraag kwam vrijdag op bij het Gerechtshof in Leeuwarden tijdens een hoger beroep van Kor Kruizenga, eigenaar van de boerderij, tegen de Nam.

In oktober vorig jaar ving Kruizenga bot bij de rechter, waar hij in een kort geding een voorschot eiste op vergoedingen die de Nam volgens hem moet voldoen voor schade als gevolg van aardbevingen. Die loopt in de miljoenen – stallen zijn verloren gegaan, mestkelders zijn lek, dieren moesten verplaatst naar andere bedrijven waardoor Kruizenga weer minder fosfaatrechten kreeg toegekend.

Kor Kruizenga, gedupeerde boer uit het Groningse Rasquert © rv

Over al die schade loopt al een bodemprocedure bij de rechtbank. “Maar die kan nog jaren gaan duren en dat kan Kruizenga niet langer afwachten”, zegt zijn advocaat Pieter Huitema. “Als er voor 1 maart niet wordt vergoed en herbouwd, gaat hij failliet.”

Kruizenga strijdt al jaren tegen de Nam. De zware aardbevingen bij Huizinge in augustus 2012 en die van februari 2013 in Zandeweer vinden plaats op zo’n 10 kilometer van zijn boerderij in Rasquert. Kort daarop constateert Kruizenga schade – aan zijn woonhuis, en ook aan de houten draagspanten van zijn melkveestal. Een schade-expert van de Nam constateert dat ook, maar voordat de schade hersteld kan worden trekken twee zware najaarsstormen over de boerderij. De stal stort in, en niet veel later moet ook de aangrenzende stal worden gesloopt. Instortingsgevaar, zegt de Nam.