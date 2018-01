Nagelbijtend wachten de rijke Russen op nieuwe Amerikaanse sancties

“Iedereen is in gespannen afwachting. Ze zijn zenuwachtig.” Leonid Gozman, liberaal politicus, beschrijft de tergende onzekerheid onder mensen die nauwe banden hebben met het Kremlin van Vladimir Poetin. Met angst en vreze zien zij uit naar maandag, als het Amerikaanse ministerie van financiën een rapport presenteert met de namen van tientallen, misschien honderden zakenmensen, functionarissen en instellingen die garen hebben gesponnen bij hun connecties in het Kremlin.

De lijst is onderdeel van represaillemaatregelen voor de veronderstelde Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Wie op de lijst komt – oligarchen, hoge ambtenaren, mogelijk hun familieleden – moet ernstig rekening houden met toekomstige sancties. Welke en wanneer, dat weet niemand. “Misschien zal straks blijken dat de berg een muis heeft gebaard“, aldus Gozman. “Maar angst is er zeker.“

Gozman heeft zojuist een sombere paneldiscussie geleid over de politieke ontwikkelingen in Rusland tijdens het prestigieuze Gajdarforum, een jaarlijkse brainstormsessie met ministers, economen en zakenmensen uit binnen- en buitenland. Over de bestaande westerse sancties is uitgebreid gesproken, maar over het rapport van 29 januari hulden de meeste aanwezigen zich in een angstvallig stilzwijgen.

Wat ook de aard van mogelijke sancties zal zijn, opname in het rapport wordt gezien als een onuitwisbaar brandmerk

Toch is de entourage van het Kremlin al maandenlang in rep en roer. Moskouse kranten melden dat Russische oligarchen met nauwe banden met de zittende macht via advocaten en lobbyisten in Washington vergeefs hebben geprobeerd de samenstelling van de lijst te beïnvloeden. Wat ook de aard van mogelijke sancties zal zijn, opname in het rapport wordt gezien als een onuitwisbaar brandmerk.

Besmet Aan zakelijke contacten met zulke ‘besmette‘ personen of instellingen zal hoe dan ook een risico kleven, met grote gevolgen voor de bewegingsvrijheid buiten de Russische landsgrenzen. Geld lenen wordt lastig of onmogelijk, rekeningen kunnen worden bevroren, de toegang tot diverse landen ontzegd. Ook privé zullen veel leden van de Russische politieke en economische elite de nodige problemen ondervinden. Ze bezitten onroerend goed in het buitenland, gaan er op vakantie en laten er hun kinderen studeren. De tekst gaat verder onder de afbeelding. Een Russische vrouw poseert voor een luxe auto tijdens fashion week in Moskou. © AFP Tientallen leden van de Russische elite staan al op verschillende zwarte lijsten en merken dat aan den lijve, als gevolg van eerder afgekondigde Amerikaanse en Europese sancties. In 2012 troffen die hooggeplaatste Russen, die volgens de VS medeverantwoordelijk waren voor de dood in een Moskouse gevangenis van Sergej Magnitski, een accountant van een Britse investeringsmaatschappij die grootschalige belastingfraude zou hebben ontdekt. Sinds 2016 geldt de naar Magnitski vernoemde sanctiewet ook voor anderen die verantwoordelijk worden gehouden voor mensenrechtenschendingen, zoals de Tsjetsjeense leider Kadyrov. Vanaf 2014 volgden nieuwe sancties in reactie op de Russische annexatie van de Krim en de militaire betrokkenheid bij de strijd in Oost-Oekraïne. Het werd voor Russische bedrijven moeilijker internationaal geld te lenen en hoogwaardige technologie te bemachtigen. Toekomstige sancties kunnen naar verwachting een grote groep mensen uit de entourage van president Poetin rechtstreeks treffen. President Poetin maakt zich op voor een verdere verslechtering van de Rus­sisch-Ame­ri­kaan­se betrekkingen Moskou heeft al maatregelen genomen om het Amerikaanse zicht te belemmeren op de financiële banden tussen het Kremlin en Russische oligarchen en bedrijven. Zo is de transparantie van overheidsuitgaven beperkt, en hoeven Russische bedrijven sinds half januari geen openheid van zaken te geven over defensiecontracten of transacties met personen of bedrijven die zijn getroffen door buitenlandse sancties. Ook heeft president Poetin een in 2015 ingestelde ‘belastingamnestie‘ verlengd. Dat biedt Russische oligarchen de mogelijkheid hun in het buitenland gestalde tegoeden in Rusland veilig te stellen. President Poetin maakt zich op voor een verdere verslechtering van de Russisch-Amerikaanse betrekkingen. Volgens het Russische ministerie van buitenlandse zaken pogen de Amerikanen de Russische presidentsverkiezingen in maart van dit jaar te beïnvloeden.

Banksysteem Sberbank-directeur German Gref zei onlangs tegen The Financial Times te vrezen voor radicale nieuwe sancties, zoals uitsluiting van Rusland van het internationale betaalsysteem Swift. Het Russische banksysteem zou geïsoleerd raken van het internationale betalingsverkeer. Eerder overkwam dat Iran. Het idee circuleert al sinds 2014, maar is nooit gerealiseerd, wegens de grote gevolgen voor iedereen die zaken doet met Rusland. Moskou heeft gedreigd met ‘ongelimiteerde‘ tegenmaatregelen als het zo ver zou komen.