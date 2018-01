Nageeye is het niveau van toerist ontstegen

Abdi Nageeye kreeg nog net geen staande ovatie toen hij na de marathon van Amsterdam in oktober terugkwam in Kenia. Sinds zijn toptijd van 2.08.16, een verbetering van het tien jaar oude Nederlandse record met vijf seconden, merkt hij wel dat hij geen toerist meer is op zijn thuisbasis in het trainingskamp bij de Afrikanen. "Ze denken nu: die gast kan wel wat", vertelt Nageeye met een grote glimlach.

Dat betekent nog niet dat ze in Egmond aan Zee, waar Nageeye gisteren in actie kwam op de halve marathon, gaan wachten op de 28-jarige Nederlander met Somalische wortels. Na de start van de wedstrijd over 21,1 kilometer over het strand en door de duinen, schieten de Keniaanse toplopers er meteen vandoor. Nageeye heeft vrijdag bijna negen uur in het vliegtuig gezeten voor een pitsstop in Nederland. Voor vier dagen verruilt hij de warmte op de hoogvlakte van de Riftvallei bij Eldoret voor het ijskoude Egmond, gevoelstemperatuur min vier.

Vorig jaar kwam Nageeye in de eindsprint net tekort voor de eindoverwinning. Nu was de Keniaan Edwin Kiptoo er op het strand meteen vandoor met wat landgenoten. "Het overviel me", vertelt Nageeye. "Die vier Kenianen lopen hier voor het eerst. Zij waren nergens bang voor. Wij dachten, het is strand. We moeten rustig aan doen."

Drie musketeers

De drie musketiers, zoals het trio in Nederland wordt genoemd, vallen al snel uit elkaar. Nageeye is de laatste jaren te goed geworden. Butter en Choukoud houden hem niet meer bij. Na vijf kilometer gaat Nageeye ervandoor in een poging bij de kopgroep aan te sluiten. De Keniaanse toplopers geven hem geen kans om aan te haken. Ze kijken vaak achterom.

Als Nageeye te dichtbij komt, wordt er telkens aangezet. "Het leek wel of ze oortjes in hadden. Als ik ging versnellen, gingen zij versnellen. Daardoor liep ik heel lang alleen." Dat doet pijn. Dat is ook precies de reden dat Nageeye de vrieskou heeft opgezocht. Het zware zand, de gure wind en de strijd met zijn concurrenten in kortere wedstrijden, maken hem hard voor het langere werk. Egmond staat daarom altijd op zijn kalender, ook al moet hij er ruim acht uur voor vliegen.

Het zware zand, de gure wind en de strijd met zijn concurrenten in kortere wedstrijden, maken Nageeye hard voor het langere werk

Van de omschakeling naar de kou heeft Nageeye naar eigen zeggen geen last. "Al loop ik in de sneeuw. Warm blijf ik toch wel. We lopen twintig kilometer per uur, dan krijg je het niet zo snel koud", vertelt hij in een gigantische winterjas die zijn manager Valentijn Trouw zojuist bij de atleet heeft dichtgeritst. Lopen door het zand telt als een extra krachttraining. Na een massage moeten de benen het bij terugkomst in Kenia weer goed doen op de onverharde paden op de hoogvlakte. De volgende stop op weg naar een topprestatie op de EK in Berlijn, waar Nageeye in augustus op de marathon wil uitblinken, is Barcelona. Half februari loopt hij daar een halve marathon, om zich vervolgens op het duurwerk voor de volledige afstand te richten. De marathon van Rotterdam slaat hij over, hij start wel Boston.

Na een zware solotocht kwam Nageeye gisteren in Egmond aan Zee als vierde over de finish, acht seconden verwijderd van brons. Edwin Kiptoo uit Kenia won met overmacht in 1.02.36. Zijn landgenoten Leonard Langat (1.04.14) en Ronald Kirui (1.04.26) werden tweede en derde. In de toptien zaten met Michel Butter (negende in 1.05.42) en Ronald Schröer (tiende in 1.06.81) nog twee Nederlanders. Khalid Choukoud werd 25ste (1.09.39).