Nadine Visser maakt haar favorietenrol waar op de EK in Glasgow

Links zag ze niks in haar ooghoeken, rechts ook niet, dus durfde Nadine Visser meteen nadat ze over de finish was al breed te lachen. De hordeloopster veroverde vandaag op de EK indoor in Glasgow met overmacht de Europese titel op de 60 meter horden. Met haar tijd van 7,87 seconden haalde ze haar eerste overwinning op een groot internationaal toernooi.

Toen ze haar naam op de eerste plek op het scorebord zag, deed ze even haar hand voor de mond, alsof ze het nog niet geloven kon. Visser was de titelfavoriet, maar waarschuwde voor het toernooi dat het goud zeker geen uitgemaakte zaak was. Ze was in het begin van dit jaar veel moe geweest en had extra rust moeten nemen. Vorig jaar veroverde Visser op de WK indoor in Birmingham brons, achter twee Amerikanen. Van de beste Europese werd nu goud verwacht.

Met de titel van Visser is het succes van Oranje op de EK compleet. De Nederlandse atletiekploeg grossierde in medailles in Glasgow. Zaterdag werden er in drie kwartier maar liefst vier medailles gewonnen.

Joris van Gool won brons op de 60 meter. Brons was er ook voor Lisanne de Witte en Tony van Diepen op de 400 meter. Dafne Schippers liet zien precies op tijd hersteld te zijn van een val van de trap een week geleden. De 26-jarige sprintster was uitgegleden en merkte pas dagen later dat er iets niet goed zat in haar rug. Ze kon de trainingen niet uitvoeren zoals ze van plan was. Starten lukte niet. Met een spoedbehandeling bij haar orthomanueel arts werd haar bekken goed gezet, waarna ze met twijfels naar Glasgow afreisde. De spieren in haar rug voelden ‘hyper’ aan en moesten weer ‘normaal gaan doen’. Dat deden ze, want Schippers plaatste zich met speels gemak voor de finale van de 60 meter.