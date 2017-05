Nadal treft Haase in zijn jacht op de tiende Roland Garros-titel

Op voor hem vertrouwd terrein, het Stade Philippe Chatrier, hervat Rafael Nadal vandaag zijn jacht op zijn tiende titel op Roland Garros. Voor zijn tegenstander in de tweede ronde, Robin Haase, wordt het de eerste keer dat hij zijn opwachting maakt op het Court Central. In tegenstelling tot op de andere drie grandslamtoernooien speelde de Hagenaar in Parijs nooit eerder op een grote baan.

Zeven jaar geleden troffen Nadal en Haase elkaar op het centercourt van Wimbledon. Ook toen had de Nederlandse tennisser het beroemde stadion in Londen nog nooit van binnen gezien. Dat weerhield hem er niet van Nadal tot een vijfsetter te dwingen. Gelet op de huidige vorm van zijn tegenstander en diens onvoorwaardelijke liefde voor het gravel zal het voor Haase lastig worden Nadal opnieuw tot het uiterste te dwingen.

Na twee opeenvolgende ontgoochelende ervaringen in Parijs is Nadal dit jaar weer de te kloppen man op Roland Garros. De Spanjaard, die zaterdag 31 jaar wordt, heeft zijn zinnen gezet op zijn tiende titel in het Franse grandslamtoernooi. Een bijzondere mijlpaal, niet alleen voor Nadal maar zeker ook voor zijn onafscheidelijke oom Toni die bezig is aan zijn laatste jaar als coach.

In de afgelopen twee jaar was titel nummer tien verder weg dan ooit. In 2015 werd Nadal in de kwartfinale op 'zijn' Court Central vernederd door Novak Djokovic. Een jaar later vertelde een aangeslagen hoopje mens in zijn moeilijkste persconferentie ooit dat een polsblessure hem dwong zich uit het toernooi terug te trekken. Het leek gedaan met Nadals hegemonie in Parijs.

Waar er volop werd gespeculeerd over het mogelijke einde van zijn carrière, daar vocht Nadal zich op bewonderenswaardige wijze terug. Met Carlos Moya toegevoegd aan zijn coachingstaf bereikte de man van Mallorca begin dit jaar de finale van de Australian Open, waarin hij werd verslagen door Roger Federer, die andere comeback kid na een serie blessures.

Nieuwe generatie

Vlak na die eindstrijd maakte Toni Nadal bekend dat 2017 zijn laatste jaar werd als coach van zijn neef met wie hij veertien grandslamtitels won. De broer van de oud-Real Madridspeler Miguel Angel Nadal gaat een nieuwe generatie Spaanse tennissers opleiden op de in oktober geopende Rafa Nadal Academie op Mallorca.

Niemand heeft een tennisser naar zoveel grandslamtitels geleid als Toni Nadal (57). De Zweed Lennart Bergelin was van 1974 tot 1981 coach van zijn legendarische landgenoot Björn Borg die in die periode elf Majors won. Maar het is alweer drie jaar geleden dat Nadal zijn laatste grandslamsucces binnenhaalde. In 2014 won hij in de Roland Garrosfinale van Djokovic, die hem daarna zeven keer op rij de baas bleef.

Totdat beide spelers elkaar eerder deze maand troffen in Madrid. In de halve eindstrijd op het Spaanse gravel zegevierde Nadal eenvoudig over de naar zijn vorm zoekende Serviër. In de aanloop naar Roland Garros heerste Nadal als in zijn beste dagen op het gemalen baksteen. Hij pakte de titels in Monte Carlo, Barcelona en Madrid en leed alleen in Rome een nederlaag tegen Dominic Thiem.

Zowel in Monte Carlo als Barcelona schreef Nadal geschiedenis door zich in beide toernooien voor de tiende maal als winnaar te laten kronen. Dat lukte nooit iemand eerder. In Parijs kan hij als eerste tennisser de tien volmaken op een grandslam. Dat zou voor hem en oom Toni een passend slotakkoord zijn op het toernooi dat zij als tennisser en coach zo lang hebben gedomineerd.

In 2005 won Nadal Roland Garros als debutant en in de jaren die volgenden leed hij slechts twee nederlagen op het Parijse gravel. Zijn vier jaar lange ongeslagen reeks werd in 2009 in de vierde ronde onderbroken door Robin Söderling, de Zweed die later in de finale verloor van Federer. Pas zes jaar en 39 gewonnen partijen later moest Nadal buigen voor Djokovic.

Nadal begon de jacht op zijn tiende titel in Parijs maandag tegen Benoît Paire. Bij de stand 6-1 en 1-0 na net een half uur spelen richtte de Fransman zich met een wanhopige blik tot zijn coach Thierry Champion. 'Ik weet echt niet wat ik moet doen', zei Paire die uiteindelijk blij was dat hij zes games won. Haase is een gewaarschuwd man.