Nadal moet het hoofd buigen in heroïsche marathonpartij

En een heroïsch toernooi werd het voor Nadal. Zijn monsterpartij van gisteravond (4 uur en 48 minuten) in de vierde ronde tegen de Luxemburger Gilles Müller zal beklijven in de herinnering van menig tennisfan, maar Nadal stapte uiteindelijk wel als verliezer van het gras. Hij deed dat na een thriller in de laatste set: 3-6, 4-6, 6-3, 6-4 en 13-15.

De ervaren Müller (34), de nummer 26 van de wereld, onderstreepte in de eerste twee sets zijn klasse als servicekanon, waarop Nadal geen antwoord had. Pas in de derde set herpakte de Spanjaard zich. Een sensationele laatste set volgde. Müller kreeg daarin vier matchpoints, maar Nadal werkte ze weg. Nadal verzuimde op zijn beurt om vijf breakpoints te verzilveren. Met als gevolg een lange, enerverende en zenuwslopende laatste set. Uiteindelijk benutte Müller zijn vijfde wedstrijdpunt, waarmee hij Nadal op de knieën kreeg.

Mijn knieën bepalen hoe ver ik kan komen. Rafael Nadal

Langzaam liep de lucht uit Nadal in de marathonpartij. Het illustreerde dat Wimbledon en Nadal al jaren geen gelukkig huwelijk meer is. Na zijn laatste van twee Wimbledon-zeges (in 2008 en 2010) reikte de Spanjaard nog slechts één keer verder dan de kwartfinale. Dat was in 2011, toen hij de finale uiteindelijk verloor van Novak Djokovic. Daarna haalde Nadal alleen in 2014 nog een keer de vierde ronde.

Worsteling Het laat zien dat de overgang van gravel naar gras een lastige opgave is voor Nadal. Rafa, die vorige maand zijn heerschappij op gravel vierde met ‘La Decima’ op Roland Garros, worstelt elk jaar met de veranderende ondergrond. Dit jaar besloot hij om geen voorbereidingstoernooien te spelen voor Wimbledon. Dit in tegenstelling tot Müller, die triomfeerde op het grastoernooi van Rosmalen en de halve finale bereikte in Queens. Gilles Müller triomfeerde uiteindelijk in de marathonpartij. © Getty Images Op de vraag of Nadal met zijn gebrekkige fysieke gesteldheid Wimbledon kon winnen en zo de nieuwe nummer één kon worden, antwoordde de Spanjaard gevat: “Mijn knieën bepalen hoe ver ik kan komen.” En daar was niets van gelogen. Tijdens de partij tegen Müller ontbrak het Nadal aan fitheid. Neem bijvoorbeeld de vijfde set tegen Müller, waarin de beweeglijkheid en souplesse − natuurlijk ook tegengewerkt door de vermoeidheid − ver te zoeken waren. Nadal oogde soms verkrampt. Natuurlijk, de Mallorcaan zette er veel tegenover, zoals een ongelofelijke winnaarsmentaliteit en een ijzeren wil, maar tegen de Luxemburger redde hij het daar niet mee. Nadal werkte nog wel op indrukwekkende wijze twee matchpoints weg in de vijfde set (bij een stand van 5-4), maar moest ruim een uur later alsnog buigen.

Staande ovatie Nadal en Müller verlieten met een staande ovatie de tennisarena. Veel fans waren op hand van Nadal. Ze hadden voorzichtig gehoopt op halve finales met daarin Andy Murray, Roger Federer, Novak Djokovic en Nadal − iets wat het speelschema toeliet. Waar Nadal maandagavond sneuvelde, plaatsten twee andere leden van de ‘Big Four’ zich wel voor de kwartfinales van Wimbledon. Titelverdediger Murray knokte zich in drie sets langs de Fransman Benoit Paire, terwijl Federer in straight sets weinig moeite kende met de Bulgaar Grigor Dimitrov. Djokovic komt vandaag in actie tegen de Fransman Adrian Mannarino. Voor laatbloeier Müller wacht in de kwartfinale het Kroatische servicekanon Marin Cilic, die gisteren in drie sets won van de Spanjaard Roberto Batista Agut. Dat is een mooie bonus voor Müller. Zijn gedenkwaardige winst op Nadal kan niemand hem nog afnemen.

