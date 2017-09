Nadal en Federer laten de tijd stilstaan in het mannentennis

Roger Federer won de Australian Open, Rafael Nadal vervolgens Roland Garros. Toen Federer Wimbledon en Nadal de US Open. Met vier grandslamtitels, traditiegetrouw verdeeld onder de nummer één (Nadal) en twee (Federer) van de wereld, lijkt de tijd stil te hebben gestaan in het mannentennis.

Door het ontbreken van Novak Djokovic en Andy Murray, momenteel geveld door blessures, is de hegemonie van de twee grootheden dit seizoen terug van weggeweest. Nadat Federer in de kwartfinale ten onder ging tegen een andere oudgediende, Juan Martin Del Potro, lag de zestiende grandslamtitel van Nadal voor het grijpen. Hij rekende zelf wel af met de Argentijn en was in een eentonige finale veel te sterk voor Kevin Anderson uit Zuid-Afrika. Nadal gunde Anderson geen enkel breakpoint en klaarde de klus in straight sets met 6-3 6-3 6-4. Zo werden de tennisfans teruggeworpen in de tijd. De illustere Zwitser en Spanjaard maken als vanouds de dienst uit, na een periode waarin er over het pensioen van beide spelers volop werd gespeculeerd.

Na zijn titel op Wimbledon in 2012 moest Federer het in 2013, 2014 en 2015 doen zonder grandslamtitels. Hij worstelde met blessures en moest wennen aan de overstap naar een groter racketblad. Dankzij een aangepast speelschema met minder toernooien, om zijn 36-jarige lichaam te beschermen, speelt de Zwitser beter dan ooit.

Het is dus voorlopig nog even Federer-Nadal. Inmiddels een antiek affiche

Nieuwe talenten Ook Nadal had zo zijn kwalen. Voor hem waren 2015 en 2016 lastig vanwege verschillende kwetsuren. Samen met zijn coach, oom Toni, werkte hij hard om de aansluiting met de wereldtop terug te vinden. Het meesterbrein achter de tennisser Nadal zat in New York voor het laatst in de spelersbox als coach. Toni gaf de kleine Rafael op driejarige leeftijd zijn eerste tennisles. Na 27 jaar houdt hij het nu voor gezien. Zonder zijn steun en toeverlaat was Nadal nooit zo ver gekomen, sprak hij geëmotioneerd op Flushing Meadows. Oud-speler Carlos Moya neemt het stokje over, hij werd vorig jaar al aan de coachstaf toegevoegd. Met de hegemonie van Novak Djokovic waren finales tussen Nadal en Federer zeldzaam geworden. Maar de twaalfvoudige grandslamwinnaar uit Servië bleek dit jaar een mens van vlees en bloed te zijn. Ook hij heeft af en toe een pauze nodig in een zwaar tennisleven dat het lichaam tot het uiterste tart. Nieuwe talenten waren er genoeg, met de Bulgaarse Grigor Dimitov als kopman van de nieuwe generatie die nu halverwege de twintig is. Maar de oude garde van de Big Four met Federer, Nadal, Djokovic en Murray - en Stan Wawrinka die ook drie grandslamtitels won - waren niet van de troon te stoten. Zij hebben de standaard zo hoog gezet, dat hun opvolgers langer de tijd nodig hebben om te winnen op het grootste toneel van de tennissport. Terwijl de jongeren nog worstelen met serve- en volleyspel, hebben de 30-plussers aan de top nieuwe manieren gevonden om hun carrière zo lang mogelijk te rekken. Het is dus voorlopig nog even Federer-Nadal. Inmiddels een antiek affiche. Lees ook: Hoelang regeert de oude garde nog het tennis?

