NAC zwalkt van links naar rechts

Vandaar ook dat een al aangekondigd optreden van De Snollebollekes (bekend van hun hitje 'Links Rechts') op het laatste moment wordt afgelast. Een club met een eigen identiteit, ben je geneigd te denken. Honderd procent authentiek.

Lees verder na de advertentie

Maar wie een blik werpt op het wedstrijdformulier van NAC-PSV zou tot heel andere inzichten kunnen komen. Is de Bredase club die furore maakte met het legendarische avondje-NAC, waar spelers uit de regio boven zichzelf uitstegen, opeens verworden tot een filiaal van multinational Manchester City? Liefst vijf huurlingen van de Engelse grootmacht (en één ex-huurling) telt op deze zondag de basis-elf van trainer Stijn Vreven, terwijl er ook nog eentje de bank warm houdt.

De oude Belgische krijger van FC Utrecht keek na het promotiefeest van deze zomer eens rond en bemerkte dat z’n selectie op alle fronten versterking behoefde. Waar Vitesse al jaren een goede band onderhoudt met Chelsea, gooide NAC, dat incidenteel al eerder spelers huurde van Manchester City, een lijntje uit naar Noord-Engeland. En met succes, een half elftal stak de Noordzee over om de gelederen van de promovendus te versterken. En dat ze niet allemaal meteen over het NAC-dna beschikken, ach, daar doet Vreven niet zo moeilijk over. Zelf had hij dat kort na zijn aanstelling in januari 2017 al wel door de aderen lopen, daar zouden spelers die de Engelse mentaliteit gewend zijn, ook in no time mee geïnfecteerd zijn.

Toch moet nog even blijken of de nieuwelingen van overzee ook echt aanwinsten zijn. De seizoenouverture een week eerder tegen Vitesse ging compleet (4-1) de mist in, tot ontsteltenis van Vreven. Daar waar de Belg constant hamert op inzet, felheid en passie, had hij slechts angst, ontzag en braafheid geconstateerd. “Van de wedstrijd tegen Vitesse heb ik meer opgestoken dan van een half jaar eerste divisie”, had hij tot zijn spijt moeten constateren.

Dat moet in de eerste Brabantse broederstrijd van het seizoen dus een tikkeltje anders, vindt de stoere Vlaming, hoewel hij slechts één mutatie doorvoert (Fernandes in plaats van Korte) in vergelijking met de sof in Arnhem.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

NAC Breda speler Thierry Ambrose en PSV speler Jorrit Hendrix. © ANP Pro Shots

Doldwaze overtreding De wedstrijd verloopt in eerste instantie volgens het klassieke patroon. De favoriet laat de thuisclub uitrazen om vervolgens zelf koeltjes toe te slaan. Stuit rechtsback Arias in eerste instantie nog op keeper Noppert, de daaropvolgende corner sticht zoveel verwarring in de NAC-defensie dat Koch de bal zomaar voor de voeten van Bergwijn deponeert die daar wel raad mee weet. De gastheer ligt al bijna versuft in de touwen, totdat arbiter Van Boekel vlak voor rust de wedstrijd persoonlijk van nieuw elan voorziet. De arbiter promoveert een onschuldige struikelpartij van Ambrose tot ieders verrassing tot een strafschop, waarna de Franse spits zelf het cadeautje uitpakt. Na de eretreffer in Arnhem, de tweede goal van de lastig te bespelen City-huurling, die het lijf-aan-lijfgevecht bepaald niet schuwt. Maar of hij voorganger Dessers kan doen vergeten, de makkelijk scorende Belg die nu bij FC Utrecht zijn kunsten vertoont, moet nog blijken. Na rust gaat het, als een soort ode aan de ontbrekende Snollebollekes, van links naar rechts op het veld, is er af en toe zeker sprake van niet-geregisseerd entertainment, maar ontbreekt het de nummer 5 van de eerste divisie van vorig seizoen aan vernuft en klasse om het de nummer 3 van de eredivisie echt moeilijk te maken. Terwijl Van Boekel blijft blunderen (hij weigert PSV een penalty en Vloet een rode kaart te geven voor een doldwaze overtreding op Van Ginkel) maakt PSV via een kopgoal van diezelfde Van Ginkel, en twee bekeken schuivers van Lozano en Hendrix, binnen de kortste keren duidelijk wie de bovenliggende partij is deze zondag. Hoewel de NAC-fans er geen biertje minder om zullen drinken, hebben de twee opeenvolgende dikke nederlagen al vroeg in het seizoen één ding duidelijk gemaakt: het wordt een lang en zwaar jaar voor Stijn Vreven en zijn City-dependance. Eindstand: NAC 1 - PSV 4 (Tekst loopt door onder afbeelding) PSV trainer coach Phillip Cocu en AZ trainer/coach John van den Brom. © ANP Pro Shots

Beslissende tik De kater na de Europese uitschakeling was groot en dendert nog steeds na, maar langzaam herstelt PSV van de doffe dreun die Osijek uitdeelde in de voorronde van de Europa League. “Een tweede overwinning op rij in de eredivisie was precies wat we nodig hadden”, aldus PSV-coach Phillip Cocu na de riante 4-1-zege op NAC. “NAC-uit is nooit makkelijk, ze waren tot op het bot gemotiveerd, daar hadden we het in de beginfase best moeilijk mee. Ook al omdat we na de 1-0 vergaten de beslissende tik uit te delen. Dan kom je in de problemen, hoewel de gelijkmaker ontstond uit een twijfelachtige strafschop.” Na rust trok PSV de wedstrijd echter gedecideerd naar zich toe. Cocu: “We hielden het tempo hoog, lieten de bal snel rondgaan, dan wordt het voor een jonge ploeg als NAC moeilijk te belopen. Na onze tweede goal was de wedstrijd gespeeld.” NAC-collega Stijn Vreven zag na die treffer tot zijn afschuw de mentaliteit van zijn ploeg met twintig procent verminderen. “Dat moeten ze nog leren, om met tegenslag om te gaan. Elke wedstrijd kan nog omgedraaid worden, een achterstand is niet het einde. Maar ik zag al een hoop verbetering ten opzichte van ons duel met Vitesse. Als we in het vervolg dezelfde strijd en passie tonen, gaan veel ploegen het moeilijk tegen ons krijgen.”

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.