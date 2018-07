Nabestaanden woedend over vonnis treinkaping De Punt

Het bewijs dat twee Zuid-Molukse treinkapers in 1977 bij De Punt zonder noodzaak zijn doodgeschoten, hebben hun nabestaanden niet kunnen leveren, concludeerde gisteren de Haagse rechtbank.

Lees verder na de advertentie

In de rechtszaal valt het even stil na het voorlezen van het eindvonnis in de rechtszaak die de familie van twee Zuid-Molukse treinkapers aanspanden tegen de Nederlandse Staat. Verslagenheid overheerst nu, verklaart een van de voornamelijk Zuid-Molukse aanwezigen deze eerste zwijgende reactie. De aanklagers hebben de zaak op bijna alle punten verloren.

Executie De rechters hebben geen bewijzen gezien dat de mariniers of de overheid bij het beeindigen van de treinkaping bij De Punt in 1977 verwijtbare fouten hebben gemaakt. Na drie weken onderhandelen zonder resultaat besloot de regering indertijd met geweld de intercity Assen-Groningen te bevrijden. De nabestaanden van de twee omgekomen kapers spanden de zaak tegen de staat aan, omdat ze ervan overtuigd zijn dat de twee moedwillig zijn geëxecuteerd. De bevrijdingsactie kostte in totaal acht mensen het leven. Een aantal mariniers is zo kwaad dat ze aankondigde aangifte te doen tegen advocate Liesbeth Zegveld voor smaad en laster Het is niet nodig meer getuigen op te roepen over de kwestie, oordeelde de rechters. De nabestaanden wilden onder andere de toenmalige demissionair minister van justitie Dries van Agt nog horen. De zwaarwegende omstandigheden die voor een vervolg van deze rechtszaak nodig zijn, ziet de rechtbank niet. Volgens Geert-Jan Knoops, de advocaat van de mariniers, zien de mariniers de uitspraak van de rechter als "eerherstel". Ook Minister Bijleveld van defensie is blij dat er duidelijkheid is voor de betrokken mariniers. Een aantal mariniers is zo kwaad over de rechtszaak dat ze onlangs aankondigde aangifte te doen tegen advocate Liesbeth Zegveld voor smaad en laster. Zegveld vertegenwoordigt de nabestaanden van de kapers in dit proces.

Geen afsluiting In de wandelgangen buiten de rechtszaak overheersten onder het publiek van Zuid-Molukse afkomst vooral teleurstelling en woede. “We hadden gehoopt dat we deze geschiedenis die onze gemeenschap met zich meedraagt, met een uitspraak van de rechter konden afsluiten, dat is niet gebeurd,” vindt Noes Solisa, destijds woordvoerder van de kapers. “Er is door de staat weer geen enkele compassie getoond met ons, ik ben ontzettend kwaad”, zegt Sylvia Pessireron, schrijfster van verschillende boeken over de Molukse kwestie. De mariniers moesten in een uiterst dreigende context in een split-second beslissen Achteraf gezien, stelden gisteren de Haagse rechters, vormden treinkapers Max Papilaja en Hansina Uktolseja op 11 juni 1977 inderdaad geen gevaar meer voor de binnenstormende mariniers. Ze waren al zwaar gewond en hadden geen wapens vast toen ze gedood werden. Toch valt de mariniers die hen doodschoten, niets te verwijten. Hun verklaringen waarin ze stelden dat ze niet konden weten dat de twee al ongevaarlijk waren, zijn geloofwaardig. Ze moesten bovendien in een split-second beslissen, het was er schemerig donker, en dit alles speelde zich af in een uiterst dreigende context.

Eenzijdig Voor Manny Metekohy, ook aanwezig om de nabestaanden van de kapers bij te staan, is het juist daarom zo onbegrijpelijk dat de rechter de zaak nu niet voortzet. “Over de mariniers wordt gezegd: ze zullen het wel goed bedoeld hebben. Waarom wordt het niet verder uitgezocht als het niet zeker is? Van Agt wilde getuigen: waarom gaat de rechtbank daar niet op in?” Advocate Liesbeth Zegveld die de nabestaanden vertegenwoordigt noemt het vonnis ‘totaal eenzijdig’. “Mijn enige conclusie is: wat mariniers zeggen dat is de waarheid. Dat het donker was bijvoorbeeld, dat is niet waar, ze zagen heel goed binnen. Maar het vele bewijs wat wij hebben aangeleverd lijkt onberoerd gebleven.” Zij gaat met de familie overleggen of ze in hoger beroep gaan.

Lees ook: