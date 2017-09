Nabestaanden van de militairen in Mali stappen naar de rechter

“We gaan volgende week bespreken welke juridische stappen we kunnen nemen en wat de opties zijn. Alles staat nog open, maar dat Defensie in juridische zin aansprakelijk is, staat wel vast'', aldus advocaat Michael Ruperti, de raadsman van beide families vandaag. Dit weekeinde gaat hij de zaak bestuderen.

De 29-jarige sergeant der 1e klasse Henry Hoving en de 24-jarige korporaal Kevin Roggeveld kwamen vorig jaar juli om het leven tijdens een oefening met het afschieten van mortiergranaten. Een granaat onderin de buis van de mortier ontplofte onverwachts en de beide militairen waren op slag dood. Hun collega, die op enkele meters afstand de oefening aan het filmen was, raakte zwaargewond aan benen en buik.

De nabestaanden van de twee militairen zeiden eerder dat er sprake is van dood door schuld, omdat de veiligheid van de granaten die werden gebruikt niet in orde was. "Het steekt dat er bewust voor is gekozen om de jongens met onveilig materiaal op pad te sturen. Daarom is er sprake van grove nalatigheid, ze zijn gewoon vermoord", zei de moeder van Henry Hoving deze week tegen RTV Noord.

De moeder van Hoving zei vandaag nog niet precies te weten welke stappen de nabestaanden nemen. “We zijn woedend. Zij hebben de dood van de jongens op hun geweten. Daar komen ze niet mee weg."

Fouten De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde donderdag dat de granaat inderdaad niet deugde. Al bij de aanschaf in 2006 waren er fouten gemaakt bij Defensie, schreef de raad. De mortiergranaten waren destijds onder grote tijdsdruk aangeschaft voor de missie in Afghanistan. Normale procedures en controles werden overgeslagen omdat Defensie dacht dat het Amerikaanse leger dezelfde munitie gebruikte en al had gecontroleerd, terwijl er in het koopcontract expliciet vermeld stond dat dit niet het geval was. Ook bij de opslag van de granaten ging veel mis. De munitie lag in een metalen zeecontainer die veel warmer werd dan toegestaan. Daar komt bij dat de granaten op de dag van het ongeluk weerden blootgesteld aan direct zonlicht. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde dat al deze fouten samen 'de context hebben gevormd waarbinnen het ongeval heeft kunnen plaatsvinden'. Volgens de raad is Defensie 'ernstig tekort geschoten' in de zorg voor de veiligheid van de militairen in Mali. Dat kwam ook minister van defensie Jeanine Hennis op zware kritiek te staan. Vicepremier Lodewijk Asscher zei vandaag tijdens de ministerraad dat de conclusies van de raad 'normaal gesproken zwaar genoeg zijn om af te treden'.