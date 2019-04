Nabestaande Huguette Debets klaagt Boeing aan voor dood door nalatigheid

De Nederlands-Rwandese Huguette Debets (35) verloor haar ex-man en de vader van twee van haar kinderen bij de vliegtuigcrash met een Boeing 737 Max in Ethiopië, drie weken geleden. Ze is de eerste nabestaande die de vliegtuigbouwer voor de rechter sleept. “Boeing heeft te weinig gedaan om een nieuw ongeluk te voorkomen.”

Vijf dagen na de crash stond Debets in een veld tussen de brokstukken van het vliegtuig waarin haar ex-man Jackson Musoni (31) zat. “Je kunt je niet voorstellen hoe het eruit ziet”, zegt ze, terwijl ze een foto laat zien op haar smartphone. “Tassen, kleren. Een vliegtuig in duizenden stukjes.”

Nabestaanden mochten rondkijken op de rampplek, waar op 10 maart een Boeing 737 Max van Ethiopian Airlines neerstortte met 157 inzittenden aan boord. Geen van hen overleefde de crash. De Rwandese Musoni, met wie Debets twee kinderen van vier en vijf heeft, was een van hen.

Gezin

Debets woont sinds 2017 met haar drie kinderen in Brussel. De zeven jaar daarvoor – tot haar scheiding – werkte ze op de Belgische ambassade in Rwanda. Met Kerst waren ze daar voor het laatst met het gezin drie weken samen. In mei zou Musoni zijn kinderen weer in Brussel komen opzoeken. De tickets waren al geboekt.

Musoni, die als veldwerker voor de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR in Darfur werkte, was op 10 maart met achttien collega’s onderweg van Addis Abeba naar Nairobi voor een conferentie. “Daar heb ik het meeste moeite mee, dat hij is gestorven in een omgeving waarvan je denkt dat die veilig is. Een vliegtuig is het veiligste vervoermiddel ter wereld”, zegt Debets.

Huguette Debets © PhotoNews

“Over de risico’s in Darfur hadden we het gehad, ook met de kinderen. Ik wilde dat hij een andere baan zocht, minder gevaarlijk, achter een bureau. Maar hij geloofde zó in zijn werk. Dat vertelde hij de kinderen ook altijd: ik help andere families omdat het nodig is, daarom ben ik er ’s ochtends niet als je wakker wordt en mis ik je verjaardag.”

Het toestel van Ethiopian Airlines was van hetzelfde model als het vliegtuig van Lion Air dat op 29 oktober vorig jaar in de Javazee stortte, vermoedelijk na softwareproblemen: een Boeing 737 Max. De onderzoeken naar de problemen met dit nieuwe type toestel zijn nog bezig, maar het lijkt erop dat beide ongelukken zijn veroorzaakt door falende sensoren, die de neus van het vliegtuig naar beneden drukten.