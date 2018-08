Naar The Store ga je met de pick-up

Het verhaal gaat dat toen een nieuwe bewoner vanwege het slechte bereik van zijn mobiel ging zitten bellen op een bankje op de brink, Brenda Damaziak van de General Store de politie belde. Regel één in Drewsville: ga je voorstellen aan Brenda.

De Store, zoals de winkel kortweg heet, staat al 203 jaar strategisch langs Route 123, de weg tussen Walpole en Alstead. Die brink, The Common, is aan de overkant, een vierkante lap gras met een spar waar Brenda elk jaar tegen Kerst hoogstpersoonlijk de lichtjes van aandoet.

Drewsville hield zijn hart vast voor de Store. En doet dat nog

Zelden zie je iemand naar de Store lopen. Of fietsen. Zelfs de gepensioneerde basketbalcoach die even buiten het dorp woont, en regelmatig zijn conditie met joggen op peil houdt, neemt voor die anderhalve kilometer elke ochtend de pick-uptruck om zijn krant te halen.

Zo vroeg in de ochtend komen daar de vaste klanten. Voor koffie, en soms een ontbijt. En altijd een praatje. Meestal over onschuldige dingen, het weer, de toestand van een weg na de laatste stortbui, wel of geen air-conditioning. Liever geen politiek, dat verstoort de gemoedelijkheid maar. Toen de eigenwijze nieuwe politieagent van Walpole over het recht op abortus begon ('Moet je maar niet zwanger worden') moest hij dat een half uur lang verdedigen tegen twee vrouwen.

Dat je voor eten - Amerikaanse sandwiches met meer vlees dan brood - terechtkunt in de Store is nieuw. Maar er moest iets gebeuren, vertelt Brenda. Ze werkt er al dertig jaar en kocht hem in 2013. Prompt moest dat jaar het postkantoortje achter in de winkel dicht. Twee jaar later kwam de staat met een lijstje milieueisen voor de benzinepomp. "Dat kostte zoveel dat ik niet lang genoeg zou leven om de lening af te betalen, dus die moest ook weg."

Drewsville hield zijn hart vast voor de Store. En doet dat nog. De sandwiches lopen goed, zegt Brenda. De verkoop van vis- en jachtvergunningen trekt mensen. En ze blijft goed verdienen aan de slechte gewoonten van haar klanten: sigaretten en bier.

"Het is nog vroeg dag. Mijn belangrijkste concurrent, in Alstead, is net weer opengegaan. Ik heb nog geen harde cijfers. Maar ik zal er alles aan doen. Vanwege de mensen. Ik heb er als kind zien binnenkomen die nu zelf kinderen hebben. Sommigen zijn al grootouders. Waar is de tijd gebleven? Ik heb zo'n lol met ze."

De telefoon gaat. Het is de steengroeve even verderop langs Route 123. "Die blazen zo nu en dan een groot rotsblok op. De laatste tijd bellen ze me. Ze weten dat ik hier de spil ben, ik kan zoveel mogelijk mensen laten weten dat ze het weer gaan doen. Tussen tien en elf vandaag, zeiden ze."

Om kwart voor elf gaat er even een rilling door de Store.

