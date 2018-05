Naar Oekraïne gevluchte Russische journalist doodgeschoten in Kiev

Babtsjenko (41) stond bekend als kritisch op het Kremlin, de Russische annexatie van de Krim en steun voor separatisten in het oosten van Oekraïne en het Russische optreden in Syrië. Hij was een van de bekendste oorlogscorrespondenten in Rusland. Hij schreef sinds 2009 voor de kritische krant Novaya Gazeta en werkte als tv-presentator. Babtsjenko verliet Rusland in 2017 omdat hij voor zijn leven vreesde.

"De eerste en meest voor de hand liggende aanwijzing vormen zijn professionele activiteite", verklaarde chef van de politie in Kiev Andriy Krishchenko. Volgens hem vond Babtsjenko's echtgenote haar man thuis, badend in het bloed. Hij zou drie keer in zijn rug geschoten zijn in het trappenhuis van zijn appartement in Kiev toen hij de deur uit ging om brood te kopen.

Arkadi Babtsjenko © AFP

Babtsjenko vocht in de jaren 90 in Tsjetsenië als soldaat in het Russische leger. Daarna ging hij de journalistiek in en werkte voor diverse Russische media als oorlogscorrespondent. Hij publiceerde ook boeken over zijn oorlogservaringen.