Naar het WK zonder Sjinkie

Daan Breeuwsma en Sjinkie Knegt slapen hun hele shorttrackleven al samen op de hotelkamers waar ze verblijven. Maar komend weekend niet, bij het WK in de Bulgaarse hoofdstad Sofia.

Knegt zit thuis, na een verblijf van ruim een maand in een brandwondencentrum waar hij werd behandeld aan wonden op zijn benen, armen en hoofd. Die liep hij in januari op bij het aansteken van zijn houtkachel.

Het gebeurde precies een dag voordat in Dordrecht het EK shorttrack begon en die gebeurtenis maakte niet alleen bij hem zelf, maar bij het hele shorttrackteam veel los, Zeker ook bij Breeuwsma (31), teamgenoot en vriend van Knegt. De twee kennen elkaar sinds hun negende.

Stoere kerel

In Heerenveen, na een van de laatste trainingen voor het WK, kijkt Breeuwsma nu terug. Zijn emoties na afloop van het toernooi kwamen als een verrassing, vertelt hij. “Ik ben altijd wel een stoere kerel, word niet zo snel van de wijs gebracht. Maar ja, dat gebeurt gewoon.”

De dag dat Breeuwsma van het ongeluk hoorde, vergeet hij nooit meer. “We kregen een bericht: allemaal over tien minuten in de vergaderruimte. Toen kon je al merken dat er iets niet klopte. Er heerste een grafstemming toen ik binnenkwam. Jeroen (Otter, bondscoach, red.) kon eerst niet uit zijn woorden komen. Uiteindelijk wel, en dan schrik je. Ik heb contact gehad met de vriendin van Sjinkie, maar zij werd natuurlijk ook kapot gespamd. Uiteindelijk werden we gerustgesteld: het was niet levensbedreigend.”

Breeuwsma gaat even achterover zitten. “Schaatsen was toen heel belangrijk als houvast. Je hebt ook niks anders. Het was snel duidelijk dat we er een doel bij hadden. Hoe stom dat ook gaat, maar zo’n situatie geeft een extra motivatie. Zo van: de rest is niet belangrijk, we rijden voor Sjinkie.”

#voorsjinkie werd de hashtag die tijdens het toernooi veelvuldig werd gebruikt. Breeuwsma is nog steeds verbaasd hoe dat opeens zó in de aandacht kwam. “Echt binnen een paar uur. Dat was helemaal niet het doel. Maar het was mooi om te merken dat iedereen wil dat het goed met hem gaat.”

Sportief gezien ging het in Dordrecht voorspoedig. Suzanne Schulting werd met overmacht Europees kampioen. Een geëmotioneerde Knegt zou bij de NOS vertellen dat die titel hem uiteindelijk het meeste deed.

Dordrecht was echt een piekmoment, met dat van Sjinkie er nog tussendoor. Daarna mag je alles even loslaten. Dat komt er ook uit. Ik werd even ziek Daan Breeuwsma

Vlak na het toernooi vloog het team naar Tenerife voor een trainingskamp. “Dat was goed, we moesten bijkomen”, zegt Breeuwsma. “De mentale gesteldheid weer naar nul brengen. Dordrecht was echt een piekmoment, met dat van Sjinkie er nog tussendoor. Daarna mag je alles even loslaten. Dat komt er ook uit. Ik werd even ziek. Dat hoort erbij.”

Vandaag begint Breeuwsma naar eigen zeggen in Sofia wel weer fit aan het WK. Een toernooi waar de mannenploeg normaal gezien kansen heeft op het onderdeel aflossing. Maar het is wennen zonder Knegt als afmaker, zegt Breeuwsma. “Sjinkie telt misschien niet voor twee, maar wel voor anderhalf. Je bent dankzij hem zo gewend voor prijzen mee te doen. Als je dan een stap terug moet doen, is dat wennen.”

Breeuwsma heeft voor het WK een andere kamergenoot. En ook dat is wennen. Op Instagram plaatste hij een foto van zijn kamer. Hijzelf, liggend op het rechtse bed, op het andere bed een grote hoop kleren. Zooi van Jasper Brunsmann, zijn negentienjarige nieuwe kamergenoot. “Hij is nog jong”, staat er bij de foto.