Naar een nieuw Brits referendum?

Recent onderzoek wees uit dat een kwart van de bevolking zich nu misleid voelt. Een kwart? Dat is weinig als je bedenkt dat de claim dat de Brexit wekelijks 350 miljoen pond aan het gezondheidszorgbudget zou toevoegen een grove leugen was. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat nu al 39 procent van de Britten vreest in zijn portemonnee te worden geraakt en een meerderheid nu voor remain zou stemmen.

Terug op het vasteland begroette een bevriende Britse oud-directeur-generaal van de EU mij in kreupel Nederlands. Het bleek dat hij net Belg was geworden om ‘opties te hebben’. Een oud-eurobureaucraat die jarenlang zijn land in Brussel had verdedigd, was nu een soort vluchteling die mij meldde dat hij niet de enige was. Hij drukte mij een boek in handen ‘Alice in Brexitland’ met als ondertitel ‘je hoeft niet gek te zijn om hier te wonen, maar het helpt wel’.

Nog zin in de Brexit?

Vervolgens liep ik ook nog een bevriend, prominent lid van het House of Lords tegen het lijf. “Nog zin in de Brexit?”, vroeg ik haar. Ze was een remainer, maar wist me een half jaar geleden bij hoog en bij laag te bezweren dat de Brexit een feit was en dat terugkomen op dat besluit een nederlaag was die de Britse trots niet kon incasseren. Ook zij drukte me wat in handen: de net verschenen position papers van de regering waarin vergaande voorstellen worden gedaan over de toekomstige relatie met de EU. Die moest hecht worden en men was zelfs bereid om betalingen aan de EU te doen als dat de aansluiting zou helpen.