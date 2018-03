Naar deze koudegolf is verlangd, het klimaat is een evenement geworden

Buren gebeld. Die zitten weliswaar in een ingesneeuwd houten huis in Noorwegen, maar hun auto (Duits merk) staat op de inrit. Ze heeft toegang tot het huis van de buren; daar pikt ze de autosleutel op. Maar ook deze auto start niet. Stampvoeten helpt evenmin.

De trein rijdt. Tenminste in dit deel van het land.

Ik rijd met haar mee tot centraal. Zij reist verder, ik blijf. Een roltrap werkt niet. Op het station is een waterleiding bevroren of gesprongen. Men kan geen warme dranken serveren. Bij een van de broodjeszaken is ook het internet uitgevallen. Pinnen kan niet.

Geen toegang

Ook de ov-poortjes werken niet. 'Geen toegang'. zeggen de schermen, en 'verlaat dit station'.

Ik koop The Guardian.

Op de voorpagina een foto van een opkomende sneeuwstorm boven de Londense hemel. Het beeld is apocalyptisch. 'Chaos and disruption', staat ernaast. Het artikel eronder gaat niet over de Londense sneeuw, maar over een 'alarmerende warmtegolf' die het arctische noorden treft; daar - aan de Noordpool - is het veel warmer dan normaal. Bij 's werelds meest noordelijke weerstation, Cape Morris Jesup in Groenland, was het af en toe warmer dan in Londen of in Zürich.

Ik schaats niet. Nooit geleerd.

Ik loop onder het bollendak door de stad in. Op de bollen ligt een laagje droog ijs. Een van de draaideuren draait niet meer.

De wind is hard en scherp, hij snijdt langs oren en neuzen, en voert de koude mee die gereserveerd leek voor de pool. Waar mijn wangen zitten, hangen nu ijskoude stalen platen in een gevoelloos gezicht.

Leidingen barsten en knappen, autowegen en tunnels worden afgesloten, vluchten vliegen niet, relais bevriezen langs spoorlijnen, maar naar deze koudegolf is verlangd, want het klimaat is een evenement geworden. Het volksvermaak van extremiteiten.