Naar de toekomst verwijzen met een verleden tijd: de irrealis is kinderspel

Allereerst kun je opmerken dat alle gekkigheid ook verdwijnt als je zegt: 'Als jij dat niet gezegd had, dan zou ik boos zijn.' Dat is een aanwijzing dat het om een 'modale betekenis' gaat: de zin 'dan zou ik boos zijn' betekent dat je niet boos bent, maar dat je je de situatie voorstelt dat je boos bent. 'Irrealis', heet dat in de taalkunde: niet-werkelijkheid.

De irrealisbetekenis zit al in de verleden tijd van 'zullen'. Dat komt omdat die in feite tegenstrijdig is: 'zullen' verwijst naar de toekomst, en als je dat in de verleden tijd zet, dan krijg je een conflict. Dat conflict kan alleen opgelost worden door het op te vatten als een irrealisbetekenis.

Fantasiewereld

In feite doet de toevoeging van 'nu' hetzelfde. 'Nu' is tegenwoordige tijd, en 'was' is verleden tijd. Daarom roept de zin met 'nu' gemakkelijker de irrealisbetekenis op. Dit sluit aan bij het gebruik van de verleden tijd in kindertaal: een kind dat zegt 'En dan was ik de kapitein' verwijst naar de toekomst met een verleden tijd. Ook dat roept een fantasiewereld op.

De voltooid verleden tijd ('was geweest') kan ook irrealis oproepen, omdat de voltooide tijd betekent dat iets nu voltooid is, en de verleden tijd in feite overbodig is. Een van de manieren om dit op te lossen is ook de irrealisbetekenis.

