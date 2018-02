Naar de gaskamer met hem, roepen Polen over de burgemeester die één Syrisch gezin wil opvangen

Namyslow in Zuid-Polen oogt vriendelijk: een pleintje met een middeleeuws raadhuis, oude huisjes en stadsmuren. Door dit pittoreske decor trok afgelopen najaar een grimmige mars tegen de komst van moslims. "Radicalisme grijpt om zich heen", weet de burgemeester. Op het internet werd hij bedreigd: "Opknopen die vent". "Naar de gaskamer met hem." Hij deed aangifte, maar voorlopig geeft justitie niet thuis.

Het Openbaar Ministerie wordt gecontroleerd door de regering van de partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) die vluchtelingen categorisch weigert. De Europese Commissie daagde onlangs Polen, Tsjechië en Hongarije voor het Europese Hof, omdat deze landen afspraken over de herverdeling van vluchtelingen niet nakomen.

Maar de PiS-regering geeft geen krimp. Moslims zijn een ijzersterk verkiezingsthema. Polen zien hoe West-Europa worstelt met immigratie, integratie en terrorisme en willen dat niet in eigen land. Dit jaar zijn er lokale verkiezingen, ook in Namyslow. Waarschijnlijk verliest burgemeester Kruszynski zijn baan. Hij schudt zijn hoofd: "Ik had het niet over moslim-immigratie, maar over het opnemen van één gezin dat door de oorlog is getroffen. Eén enkel gezin."

Schaamte Ongeloof voert de boventoon in het 'andere' Polen dat wel vluchtelingen wil toelaten. "Twee jaar geleden wilde 70 procent vluchtelingen helpen. Nu is het omgekeerd: 70 procent wil niets horen over vluchtelingen", zegt Jolanta Fontenelle. Met haar Belgische echtgenoot die in de hotelsector werkt, heeft ze op veel plekken in het buitenland gewoond. Aan haar huis wappert de Europese vlag. "Voor het eerst schaam ik me ervoor Poolse te zijn als ik in België ben." Ze verwacht niet dat er snel iets verandert. "Voor politici zijn moslims een ideaal thema. Eerst maken ze de mensen bang en vervolgens redden ze het land van het denkbeeldige gevaar." Veel lokale overheden hebben aangeboden Syriërs te op te vangen. Vooral in de grote steden, waar de oppositie regeert. De regering blokkeert dit soort initiatieven. Het meest geruchtmakende voorbeeld was de badplaats Sopot die begin dit jaar verminkte kinderen uit Syrië tijdelijk wilde opnemen voor een behandeling in het plaatselijke ziekenhuis.

Ballon vol agressie "Ze kwamen er niet in", zegt Slawomir Smolik in zijn spreekkamer in de kleine kliniek van Namyslow. De cardioloog weet wel waarom. "Journalisten zouden een meisje zonder benen laten zien, kinderen zonder handen. Dat soort foto's zouden het beeld ontkrachten van moslims als gewapende slechteriken en verkrachters." (Tekst gaat verder onder afbeelding) Het Poolse Namyslow lag tot 1919 in de Duitse provincie Silezië. Na de Eerste Wereldoorlog ging het bij Polen horen. © rv Smolik is bitter over zijn vaderland. "Vijf jaar geleden schaamden mensen zich te zeggen dat ze een hekel hebben aan zwarte mensen, Arabieren en Joden. Wij hadden geen idee hoe groot die opgepompte ballon was vol agressie, racisme en intolerantie. PiS heeft een speld in die ballon geprikt." Samen met mevrouw Fontenelle organiseerde dokter Smolik bijeenkomsten op de lokale middelbare school om kinderen te laten zien waarom mensen vluchtten. Een van de gasten was Miriam Mosalmeh, dochter van een Poolse moeder en een Syrische vader. Ze woont in een stadje vijftig kilometer verderop.

Syrische gevangenis Het is middag. Buiten is het aardedonker en koud. De drie kinderen huilen en hollen door de kamer, terwijl Miriams Syrische echtgenoot, Aleth, vertelt over de gevangenis in Syrië, al wil hij er niet veel over loslaten. "Ik betaalde iemand om eruit te komen, daarna zat ik een jaar ondergedoken." Een van zijn broers zit nog steeds vast, in de beruchte Saydnaya-gevangenis. Of zat, dat weet niemand. "Mijn vader en moeder gaan ervan uit dat hij dood is." Ze kwamen Polen in dankzij Miriams Poolse paspoort. Maar echt thuis voelt het echtpaar zich hier niet. "Volgend jaar moet de oudste naar school. Ik ben heel bang voor de reactie van oudere kinderen. Hij heeft een vreemde naam en gaat niet naar catechisatie", zegt Miriam. Haar broer kwam ook naar Polen. Hij heet Mohamed, maar gaat door het leven als Dawid. "Om problemen te voorkomen."