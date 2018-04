Naaktfoto’s op internet gedeeld van honderden meisjes

Dat meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. Mannen die in de besloten groep actief zijn, noemen de volledige namen en woonplaatsen van de meisjes van wie ze zonder toestemming beelden verspreiden en linken­­ naar hun profielen op sociale media. Een groot deel van de meisjes is minderjarig.

Lees verder na de advertentie

De verzameling staat volgens RTL Nieuws op de in Nieuw-Zeeland gevestigde clouddienst Mega en is alleen toegankelijk met een uitnodiging. Wie lid wil worden van de groep, moet zelf materiaal toevoegen.

RTL deed dat ook: om toegang te krijgen verstuurde de redactie beelden van een ‘pornoperformer’. Die werden gekoppeld aan nepprofielen op sociale media die voor het onderzoek waren aangemaakt.

De duizenden leden chatten via de online dienst Discord over potentiële slachtoffers. In de chatkamer worden regelmatig foto’s van meisjes geplaatst met de vraag of iemand ook naaktfoto’s of video’s van hen heeft. Ook wordt er door sommige mensen aangeboden om meisjes, eventueel tegen­­ betaling, te hacken. Dat doen ze door te kijken of hun wachtwoord in datalekken voorkomt, om vervolgens de inloggegevens bij Google en iCloud te proberen. Er wordt tevens gediscussieerd over het afpersen van meisjes.

Op dit moment valt de verspreiding van deze zogeheten wraakporno onder bijvoorbeeld smaad, laster of zelfs kinderporno. Met een aankomende wet wil het kabinet zowel het bekijken als verspreiden van wraakporno strafbaar maken. trouw