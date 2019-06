Na ‘zwak akkoord’ met Mexico zet Trump nu China onder druk

De Verenigde Staten hebben Mexico klein gekregen door met invoerheffingen te dreigen en nu is China weer aan de beurt. Zo beschreef Donald Trump maandag zijn kijk op buitenlandse handel in een interview met de financiële tv-zender CNBC. Hij eist dat de Chinese president Xi Jinping net als hij aanwezig is op de vergadering van de G20 in Osaka in Japan op 28 en 29 juni, om een akkoord te bereiken. Xi's komst wordt verwacht, maar was maandagavond nog niet bevestigd. Komt hij niet, dan gaan nieuwe invoerheffingen op 300 miljard dollar aan goederen meteen in.

Trump belde de tv-zender nadat een gast kritiek leverde op zijn confrontatie met Mexico over het doorlaten van migranten. Daarover werd vrijdag een overeenkomst gesloten. Als die er niet was gekomen, was er vanaf maandag 5 procent geheven op alle invoer uit Mexico.

Trump wil tegelijk de brandstichter zijn die het probleem heeft geschapen en de brandweerman die het oplost Presidentskandidaat Beto O’Rouke

Asielzoekers Trump maakte trots bekend dat Mexico meer troepen naar zijn eigen zuidgrens gaat sturen om migranten tegen te houden. Ook mogen de VS meer asielzoekers naar Mexico terugsturen om daar de behandeling van hun zaak af te wachten. Mexico zou bovendien hebben beloofd meer Amerikaanse landbouwproducten te importeren.

Maar volgens Mexico is over dat laatste niets afgesproken. En The New York Times meldde op gezag van Mexicaanse en Amerikaanse bronnen dat de andere toezeggingen al maanden geleden waren gedaan. De Democraten concludeerden dat de president een kunstmatige crisis had veroorzaakt. Volgens presidentskandidaat Beto O'Rourke 'wil Trump tegelijk de brandstichter zijn die het probleem heeft geschapen en de brandweerman die het oplost'. Maar volgens Trump bedreef The New York Times frauduleuze journalistiek, zo twitterde hij gisteren. Bovendien is er volgens hem nog een andere afspraak gemaakt die 'op het geëigende moment' bekend zal worden gemaakt. Maar dat werd door de Mexicaanse minister van buitenlandse zaken, Marcelo Ebrard, ontkend.

Opvangcentra Vermoedelijk doelde Trump op zijn eis dat met Mexico een 'veilig land' verdrag wordt gesloten. Dat houdt in dat vluchtelingen uit landen in Midden-Amerika asiel moeten aanvragen in het eerste veilige land waar ze aankomen. De asielzoekers die momenteel de opvangcentra en rechtbanken in de VS uit hun voegen doen barsten, komen voornamelijk uit Honduras, Guatemala en El Salvador. Hun lot zou dan voortaan de verantwoordelijkheid van Mexico worden. Mexico wil daar niet aan, maar wil er wel over doorpraten als de migrantenstroom over drie maanden niet flink blijkt te zijn afgenomen. Dan wil het land eventueel afspraken maken in een grotere regio, tot aan Brazilië en Colombia toe, gecoördineerd door de Verenigde Naties.

