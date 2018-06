Na zonsondergang stromen de stranden van Rabat vol

Het is het eerste dat opvalt deze avond: de meisjes. Zo ontzettend veel meisjes lopen er op straat, bijna net zoveel als jongens en dat doordeweeks rond middernacht. Uitzonderlijk in een land waar normaal gesproken vooral mannen het straatbeeld bepalen. Ze flaneren over de trappen die naar het verlaagde Place Pietri in Rabat leiden, met kleurige hoofddoeken, grote brillen, handtassen vol gouden details. Onmiskenbaar ramadan. Het ritme van de dag verplaatst zich naar de nacht. Veel jonge vrouwen mogen meer en langer uitgaan. Op het plein in de binnenstad zijn de terrassen twee keer zo groot als gebruikelijk, en tot in de nacht open. Gemiste sigaretten worden gerookt, er wordt koffie gedronken en kaart gespeeld. En bovenal wordt er geflirt.

Een moslim die overdag eet, drinkt of rookt riskeert zes maanden gevangenis

Niemand in Marokko ontsnapt aan de ramadan, de vastenmaand waarin moslims niet eten en drinken tussen zonsopgang en zonsondergang. Met de islam als staatsgodsdienst geldt 99 procent van de Marokkanen als moslim. Daarvoor hoef je niet per se te bidden, en uitgaan, alcohol drinken of seks voor het huwelijk zijn voor een deel van de Marokkanen bespreekbaar. Maar niet vasten tijdens de ramadan is heiligschennis. Behalve een religieuze traditie is de ramadan in Marokko een instituut. De sociale druk om te vasten is groot, gesteund door de wet: een moslim die overdag eet, drinkt of rookt in het openbaar riskeert zes maanden gevangenis en een boete tot 500 dirham (een kleine 50 euro). Een wet die overigens stamt uit de tijd dat Marokko een Frans protectoraat was.

Tijdens de ramadan krijgt het Marokkaanse leven een eigen ritme. De klok gaat terug op de wintertijd, want een uur eerder donker is een uur eerder aan tafel. De werkdag is ingekort naar negen tot drie, cafés en restaurants sluiten overdag hun deuren. Verdwenen zijn de oude mannen die met hun koffie en sigaretten de terrassen bevolken. Nergens nog een straatboekhandel om een religieus werk te kopen, of iets van de alomtegenwoordige schrijver Paulo Coelho. Het leven overdag gaat op de waakvlam.

Zonsondergang In de moderne wijk Agdal, waar op gewone dagen jonge Marokkanen met hun McFlurry of frappucino langs de westerse merkwinkels paraderen, zijn de straten uitgestorven. Het is de enige maand in het jaar dat hier 's avonds geen file staat. Een half uur voor het vasten scheurt de laatste taxi met piepende banden naar huis. "We blijven het herhalen", waarschuwt de Marokkaanse nieuwssite Le Site Info, "het gevaarlijkste moment op de weg zijn de laatste minuten voor de gebedsoproep". De échte dag begint rond zonsondergang, als de vasten wordt gebroken en het leven terug de straat op stroomt. Op het strand aan de rand van de stad nemen families het domein over van surfers en voetballers. Jongens in trainingspakken rennen af en aan met plastic tuinstoelen en -tafels, honderden parasols maken van de kuststrook één groot terras. Geroutineerd worden verse jus en thermoskannen soep uitgestald. Voor wie het zich gemakkelijk wil maken, serveren de cafeetjes aan het strand een klassieke 'ftour', zoals de maaltijd heet waarmee de vasten wordt verbroken: drie dadels, een ei, een kom harira - de stevige Marokkaanse tomatenlinzensoep die vooral in de ramadan wordt gegeten. Met chebakia toe; een koekje van gefrituurd deeg gedoopt in honing en sesamzaadjes. Het suikertekort na een dag vasten in één hap gecompenseerd. Aan de voet van de pier wappert een 'strandconciërge' met een stuk karton zijn geïmproviseerde fornuis tussen de stenen aan. Hij bewaakt het plastic tuinmeubilair dat je voor tien dirham een avond kunt huren. Het ramadanritme is een breuk met de dagelijkse routine en voor veel mensen de tijd om slechte gewoontes uit te bannen Drie minuten over half acht, net op tijd voor het kanonschot en de muezzin die het breken van de vasten aangeven, komt Mohsin Ben Abu aangesneld. Tevreden groet hij het bezoek. "Jullie westerlingen hebben misschien vreemde ideeën over moslims, maar echt, we zijn open mensen. Er is niks extremistisch aan de ramadan. Hier, neem een sardientje, vannacht vers gevangen. Ik ben een dag lang in touw geweest om ze klaar te maken." Iemand deelt dadels uit, een plastic emmertje soep gaat van mond tot mond. Zie je, zegt Mohsin, "We hebben het goed met elkaar." Om in de ramadan de tijd te bepalen, volstaat een goede neus. Voor zonsondergang is er de kruidige geur van harirasoep. Even voor negen geuren de steegjes in de medina naar aftershave. Mannen in djellaba stromen richting de moskee, het gebedskleed over de schouder. Céline Dion wordt overstemd door de oproep tot het avondgebied. "Tijdens de ramadan worden mensen religieuzer", zegt Omar Benyassine, docent Engels. "Ikzelf doe deze maand alle vijf gebeden in de moskee en ik lees dagelijks uit de koran. Het telt mee in de goede daden die je nodig hebt om naar de hemel te gaan, tijdens de Ramadan tellen ze dubbel." Het levert een mooi straatbeeld op: rijen synchroon buigende mannen tot ver buiten de deuren van de overvolle moskee.

Breken met de dagelijkse routine Het ramadanritme is een breuk met de dagelijkse routine en voor veel mensen de tijd om slechte gewoontes uit te bannen. Al weken staan de bladen vol tips over afvallen en de juiste momenten voor krachttraining. Over de gezondheidseffecten van een maand niet eten en drinken doen spectaculaire beloftes de ronde, niet zelden ondersteund met wetenschappelijke claims. Zo zouden slechte bacteriën en zelfs kanker het lichaam verlaten." "Bidden, de pelgrimstocht naar Mekka en geven aan de armen, dat zijn onze gebaren naar God, zegt Mohsin Ben Abu. "De ramadan is Gods gift aan ons. Natuurlijk, het is geen garantie voor een ziektevrij leven. Maar kijk maar eens in de moskee: mannen op leeftijd zijn daar doorgaans nog heel fit", bezweert hij. Na de ftour, als de families terug zijn naar huis en het strand donker is, wordt het broeierig rond de pier. Overdag is kuisheid geboden, maar 's nachts vinden verliefde stelletjes privétijd tussen de rotsblokken. Slechts gedempt gesmoes en de blauwe puntjes van oplichtende telefoons verraden dat er leven is. Hoort daten ook bij de ramadan? Omar Benyassine lacht. "Ze zeggen dat veel mensen in deze tijd op zoek gaan naar een huwelijkspartner. Misschien heeft het te maken met de extra aandacht voor religie, in de islam is het huwelijk heilig." Overdag is kuisheid geboden, maar 's nachts vinden verliefde stelletjes privétijd tussen de rotsblokken Is heel het land in de ban van de ramadan? Niet iedereen. Het meest spraakmakende protest tegen de verplichte vastenmaand was in 2009, toen een groep jonge Marokkanen van MALI (Mouvement alternatif pour les libertés individuelles) een openbare picknick in Mohammedia organiseerde. Hoeveel Marokkanen de groep steunen, is moeilijk te zeggen. Maar niet meedoen, dat doen de meeste Marokkanen in stilte. Ze vertrekken op vakantie naar Spanje. Of, zoals een jonge ambtenaar vertelde, breken de traditie zachtjes smikkelend op het toilet.