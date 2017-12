Na zijn winst op de 5000 meter heeft Bob de Vries even iets minder tijd voor zijn vijftig koeien

Op de boerderij doet hij een stuk minder, en op het ijs schaatst hij vrijwel alleen maar langebaan. Het resulteerde vandaag in een olympische kwalificatie, na een sensationele vijf kilometer waarin hij Sven Kramer, Jan Blokhuijsen en een tegenvallende Jorrit Bergsma met 6.15,06 voorbleef.

De Vries wordt daarmee op zijn 33e nog een olympische debutant. Hij was de grote verrassing op de eerste dag van het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) in Heerenveen. Dat had hij zelf ook niet gedacht.

Zelf gaf hij zichzelf vandaag een goede kans op een derde plek. Dat kwam door zijn andere focus, vertelde hij. Meer langebaan, minder naar zijn vertrouwde liefde. De Vries reed dit jaar maar drie marathons, van de negen mogelijkheden. ‘Vroeger’ zou hij die alle negen hebben gereden, maar dit jaar koos hij bewust voor de wereldbekers op de ‘specialere’ langebaan. Zaterdag nog liet hij de marathon van Breda schieten. Hij had zijn ‘langebaanslag’ goed te pakken. “Dat is iets ongrijpbaars, dus die wilde ik vasthouden.”

Wisselvallig

De Vries is al jaren een zekerheid in de Nederlandse subtop. Maar vaak is hij wisselvallig. Goede tijden wisselt hij af met soms zeer slechte races. Daar was ook dit seizoen een blauwdruk van. Op de NK Afstanden in oktober werd hij vierde. De wereldbeker in Heerenveen leverde een twaalfde plek op, in Calgary won hij de B-divisie en in Salt Lake City, waar Ted-Jan Bloemen het wereldrecord reed, werd hij achtste.

Hij versloeg zelfs de ongenaakbaar geachte Sven Kramer. Goed voor het zelfvertrouwen

In 2011 werd hij nog Nederlands kampioen op de vijf kilometer. Daarna was het toch minder. In zijn eigen woorden: “Ik bleef te lang op de 6.20 hangen op de vijf kilometer, terwijl de rest harder ging.” Tot vandaag. Hij versloeg zelfs de ongenaakbaar geachte Sven Kramer. Goed voor het zelfvertrouwen. De Vries: “Maar hier win je nog geen prijzen.”

Kramer zelf reageerde mat. Ja, hij had zich geplaatst, maar nee, daar was hij niet blij mee. Want hij kwam om te winnen, en dat deed hij niet. “Ik heb denk ik het best geslapen van iedereen. Om me heen is het paniek, maar voor mij is plaatsing toch meer een formaliteit. Dat is misschien wel het probleem.”