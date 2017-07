Na vijf minuten al hersenschade

Artsen van het ziekenhuis in Innsbruck probeerden hem langzaam terug te brengen uit de kunstmatige coma waarin ze hebben hadden gebracht nadat hij van het voetbalveld naar hen toe was gebracht.

De hartritmestoornissen waarover zaterdag gesproken werden, betreffen niet het veel voorkomende boezemfibrilleren, de onregelmatige en te hoge hartslag die vaker op oudere leeftijd voorkomt. De elektrische prikkel die het hart aanstuurt is dan wel in de war maar dodelijk is dat doorgaans niet: het hart blijft gewoon het bloed rondpompen. Vermoedelijk is er sprake van ‘kamerfibrilleren’. Dat is een acute elektrische stoornis die een van de grootste oorzaken is van een hartstilstand.

Een jonge topsporter kan doorgaans meer aan dan anderen. Bovendien kreeg de Ajacied de hartstilstand op een plek waar hulp direct beschikbaar was. De voetballer bleef zo’n twintig minuten op het veld liggen voordat hij naar het ziekenhuis werd vervoerd. Het lijkt erop dat de reanimatie moeizaam verliep. Een nog niet opgespoord probleem - bijvoorbeeld een minder sterke hartspier - kan de oorzaak zijn. Topsporters als Nouri behoren wel tot de groep die regelmatig inspanningstesten doen, waarbij dat soort aandoeningen zouden opvallen. Ook mogelijk is een hartinfarct – door stolsels in de bloedvaten – maar bij jongeren komt dat weinig voor.

In Nederland krijgen wekelijks 300 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Een kwart van hen overleeft, en vaak in goede staat. Het ‘kasplantje’, iemand die totaal afhankelijk is van anderen na reanimatie, is een grote uitzondering in deze groep.

Onvoorstelbare klap

De 20-jarige Nouri was op het veld gereanimeerd en daarna met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck vervoerd. Daar brachten neurologische onderzoeken gisteren de jobstijding.

"Wij voelen enorm mee met zijn ouders, zijn broers en zussen en zijn overige naasten", zei Van der Sar. "Voor hen is dit leed niet te beschrijven. De klap is bij Ajax ook keihard aangekomen, al wisten we dat we rekening moesten houden met dit scenario. Abdelhak is zo'n groot talent, maar helaas zullen we nooit weten hoe ver zijn ster gereikt zou hebben als dit niet was gebeurd.''

Minister Edith Schippers van volksgezondheid, welzijn en sport sprak van een 'onvoorstelbare klap voor Abdelhak Nouri, zijn familie, zijn vrienden en zijn team'.

De voetbalwereld reageerde geschokt. De KNVB en PSV-directeur Toon Gerbrands spraken hun medeleven uit. Op sociale media stroomden gisteren berichten binnen van (oud-)voetballers, voetbalvolgers en betrokkenen.

"Mijn hart huilt. Wat gaan we je missen, Appie, op de velden. Je had ons nog zoveel te geven'', schreef oud-Ajax-trainer Frank de Boer, die Nouri in de jeugd van Ajax trainde, op Instagram.

"Wat je echt niet wilde horen is toch waarheid geworden - heel veel sterkte voor familie Nouri'', twitterde voetbalanalist en oud-Ajacied Kenneth Perez.

Oud-international John Heitinga, de nieuwe trainer van het hoogste jeugdelftal bij Ajax (onder-19), noemde Nouri een Amsterdamse held. "In gedachten bij die lieve, fantastische Abdelhak Nouri en zijn familie. Held van Ajax."