Na uren van spanning was er verlossing: de turnploeg staat in de EK-finale

Met een plaats in de finale van de landenwedstrijd en met toestelfinales voor Sanne Wevers op balk, Tisha Volleman op sprong en Céline van Gerner op vloer hebben de Nederlandse turnvrouwen de eerste dag van de EK in Glasgow met een goed gevoel afgesloten.

Bondscoach Gerben Wiersma omschreef het optreden van zijn vijf turnsters in de SSE Hydro als 'niet heel goed en niet heel slecht', maar het uiteindelijke resultaat stemde hem meer dan tevreden.

Het geduld van de turnsters werd gisteren zwaar op de proef gesteld. Toen zij hun oefeningen hadden gedraaid, was het wachten op de prestaties van de acht toplanden uit de laatste subdivisie. Drie uur nadat de ploeg de turnvloer had verlaten werd duidelijk dat Nederland de doelstellingen voor deze titelstrijd had gehaald.

Voor het eerst sinds 2010 staat Nederland, dat tot een totaalscore kwam van 158.529, morgen weer in de finale met de beste acht landen van Europa. En zondag mogen Wevers, Volleman en Van Gerner meedingen om de individuele medailles.

Met beide enkels omzwachteld met plastic zakken ijs verliet Volleman de zaal. De 18-jarige turnster uit Eindhoven betracht grote voor­zich­tig­heid

Een wiebel Veel ogen waren gericht op Wevers, de regerend olympisch kampioene op balk. Na een energieke brugoefening (13.666) werkte de Almelose echter geen vlekkeloze balkoefening af. Ze begon met een wiebel, die haar een half punt kostte. Volgens eigen zeggen liet ze daarna weinig meer liggen, maar haar score van 13.366 viel tegen. Ze diende een protest in. "Ik wist niet hoe ze aan die score kwamen en ik wilde het laten checken door de supervisor, maar dat hielp niet." Als vierde ging ze naar toestelfinale, terwijl Van Gerner met 13.066 als achtste en laatste turnster de finale op vloer haalde. Wevers krijgt zondag de kans om voor het eerst als olympisch kampioene een medaille te veroveren op een titeltoernooi. Op de EK van vorig jaar in Cluj werd ze vijfde en op de WK in Montreal haalde ze de finale niet. Nu dus op herhaling in de SSE Hydro in Glasgow waar het in 2015 allemaal is begonnen voor de vrouwenploeg. Op de WK van destijds plaatste Nederland zich rechtstreeks voor de Olympische Spelen van Rio. "Als dat niet was gelukt, was de rest ook niet gebeurd, dat beseffen we goed."

Met een gerust hart Volleman was er op die gedenkwaardige WK van 2015 ook bij. De vreugde over het binnengehaalde olympisch ticket verdween snel voor de Brabantse, toen Wiersma haar niet opnam in de ploeg voor Rio. Gisteren haalde ze het maximale uit haar sprongoefening. Na haar twee sprongen (14.233 en 13.500) kon ze met een gerust hart naar de concurrenten kijken in de afsluitende subdivisie. Slechts een turnster haalde een hogere score, waardoor de Brabantse zich zondag kan mengen in de strijd om de medailles. Op het WK van vorig jaar in Montreal viel ze nog net buiten de sprongfinale. Met beide enkels omzwachteld met plastic zakken ijs verliet Volleman de zaal. Een preventieve maatregel, want de 18-jarige turnster uit Eindhoven betracht grote voorzichtigheid met de gewrichten. Ze springt altijd met een brace om en koelt de enkels na afloop altijd. "Ik maak veel sprongen en harde landingen", zei ze. "Ik ben het springpaard van het team en dat wil ik lang blijven en liefst zonder blessures. Ik wil nog jaren turnen en daarna wil ik ook normaal kunnen lopen."

