Na tien jaar is de slager weer terug in Sas van Gent, in de kerk

Op de plek waar ooit het altaar stond, zitten Jacques Sol en Guido Goethals achter een kop koffie aan een lange, houten tafel. Er hangt een kaartje aan de poot, de meubels komen van een lokale woonwinkel en zijn allemaal te koop. Achter hen, in het schip van de kerk, keuren bezoekers de kwaliteit van de appels, zoeken een stukje vlees uit bij de slager of eten een broodje in het restaurant.

Terwijl Sol af en toe opstaat om achter de bar een drankje voor een klant in te schenken, wijst Goethals, als architect verantwoordelijk voor de verbouwplannen van de Cuyperskerk in het centrum van het Zeeuws-Vlaamse Sas van Gent, op de details van de verdieping in de zijbeuken. “Kijk hoe mooi de trap­hekjes zijn afgewerkt. En die kozijnen, daarvoor heb ik nauw samengewerkt met de lokale restauratieaannemer.”

Waar eerst het middenpad liep, staan nu steigerhouten kramen vol met koopwaar. In het ene transept staat de bar, in de andere dwarsbeuk is werk te bekijken van een beeldend kunstenaar. Op de verdieping zijn acht werkplekken voor ondernemers gerealiseerd, voor in de kerk serveren cliënten van een zorginstelling een goedkope, warme maaltijd.

De bedrijvigheid in het pand dat nu Markt 4 heet, staat in schril contrast met hoe Bernard Willems zich de kerk herinnert in de laatste jaren dat ze dienstdeed als godshuis. Hij zit een dag later aan dezelfde tafel als Sol en Goethals. Daar ongeveer, wijst hij achter zich, waar de bar staat in het transept, daar zat hij iedere zondag, zo’n dertig jaar lang.

Ook als vrijwilliger voor de werkgroep vastenactie, redacteur van het kerkblad, secretaris van de parochiecommissie en alle andere taken die hij voor de geloofsgemeenschap deed, kwam hij vaak in de kerk.

Beatmissen

De parochie was ooit levendig. In de jaren zestig trok ze veel mensen. Jeugd, mensen uit omliggende dorpen en zelfs wat Vlamingen van over de grens. Ze organiseerden beatmissen en het beatorkest The Blue Devils, uit het nabijgelegen grensdorp Overslag, speelde gewoon in de kerk. “We hadden de muziek altijd goed voor elkaar”, herinnert Willems zich. “De kapelaan had daar wel oog voor. En de akoestiek is hier geweldig. We hadden twee koren, dat was altijd prachtig.”

Maar in de loop der jaren “kwam de klad erin”. Het aantal bezoekers liep terug, de financiële bijdragen zakten en op het laatst was de kerk nog amper vol te krijgen. “Straks zou de pastoor hier alleen nog voor zichzelf staan, daar heb je niks aan natuurlijk.”

In het middenpad staan steigerhouten marktkramen. © Lars van den Brink

De parochie zou in haar eentje nooit het geld kunnen opbrengen dat nodig was om het gebouw te kunnen blijven gebruiken. “We hebben nog gekeken naar manieren om goedkoper te stoken en dat soort dingen, maar alles kost geld. En wij wisten ook wel dat we dat met oliebollen bakken niet bij elkaar zouden krijgen.” Dat er nu niet meer wordt gekerkt in het gebouw doet hem natuurlijk wel wat zeer, maar hij vindt het ‘fenomenaal’ wat ze voor elkaar hebben gekregen.

Op 1 mei opende de Cuyperskerk opnieuw haar deuren. Tot 1 januari 2013 was het een godshuis, nu staat het bekend als ‘Markt 4’. De herbestemde kerk is nog te kort open om te zeggen of het nieuwe concept succesvol is, maar zelfs op een doordeweekse ochtend weten de mensen de kerk te vinden. “Mijn vrouw doet hier nu altijd de wekelijkse boodschappen”, zegt Sol, die net als Goethals in het bestuur van de Stichting Behoud Cuyperskerk zit. “We zijn vooral heel blij met de slager. Die was al tien jaar weg uit Sas.”

Toen de Sasse Cuyperskerk aan de eredienst werd onttrokken, was dat de zoveelste klap voor het centrum van het grensstadje met z’n kleine vierduizend inwoners. Sas van Gent, in Zeeuws-Vlaanderen, kampte al met leegstand, krimp en vergrijzing, en de economische crisis had de gemeenschap hard geraakt.