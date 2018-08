Na tien jaar eindelijk compensatie voor gedupeerde Fortis-beleggers

Fortis? Menig belegger zal zich die naam liever niet herinneren. Wie in juni 2008 nog voor een tientje het aandeel Fortis aanschafte, zag in een paar maanden tijd zijn bezit in rap tempo verdampen. Tien jaar na dato krijgt de belegger een kans om iets van het verloren bezit terug te krijgen.

Er is 1,3 miljard euro beschikbaar om te verdelen. En dat is het hoogste schadebedrag ooit uitgekeerd in de Europese Unie ter compensatie van beleggers. De gedupeerde belegger kan eindelijk beginnen aan zijn afscheid van een bank die aan wanbeleid ten onder ging.

De groep oud-beleggers in de bank/verzekeraar vond recent op de deurmat een briefje van zijn of haar bank. De banken, waaronder ING, wezen hun klanten erop dat zij in 2007 en 2008 aandelen Fortis in hun portefeuille bij de bank hadden staan. En het verlies op dat aandelenbezit zou best weleens in aanmerking kunnen komen voor compensatie. De gedupeerde Fortis-belegger moet zich dan wel melden bij de Claims Administrator van de aparte stichting die is opgericht om de schadeclaims af te wikkelen. Hoeveel dat kan opleveren, is uit te rekenen op de site van de stichting: www.forsettlement.com . Een kleine belegger die bijvoorbeeld tachtig aandelen bezat, mag voorzichtig rekenen op een compensatie van ongeveer 100 euro.

Wanbeleid

Hoe komt het dat pas tien jaar na de bankencrisis en het omvallen van Fortis de belegger wordt gecompenseerd? De rechter diende vast te stellen dat er sprake was van wanbeleid bij de Belgisch-Nederlandse bank en dat Fortis niet alleen was meegesleurd in de uit de VS overgewaaide bankencrisis. Op 5 april 2012 bepaalde de Ondernemingskamer van de Amsterdamse rechtbank dat de top van Fortis zich schuldig had gemaakt aan wanbeleid. Dat oordeel werd in juli 2014 bekrachtigd door het gerechtshof in Amsterdam. Pas daarna konden afspraken worden gemaakt met Ageas, de uiteindelijke rechtsopvolger van Fortis.

In de achttien jaar dat het fusiebedrijf Fortis bestond, werd vooral veel gekocht. Zoals de overname in 1997 van de chique bank MeesPierson die eerst in eigendom was van ABN Amro. Tien jaar later kon de top van Fortis de overnamedrift in het geheel niet meer beteugelen en werd er een poging gedaan om samen met Royal Bank of Scotland en Banco Santander ABN Amro over te nemen en vervolgens de buit te verdelen. Ruim 70 miljard moest op tafel komen voor het plan van dit bankentrio. Voor Fortis betekende dat een bedrag van 24 miljard euro. Geld dat op de markt gevonden moest worden. Fortis bleek de hand te hebben overspeeld. In september 2008, de maand dat de bankencrisis in volle hevigheid losbarstte, meldde Fortis dat het deel ABN Amro weer verkocht moest worden om de schulden af te lossen.