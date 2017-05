Na pakweg drie uur waren alle 71 asielzoekers gestikt

Daags nadat mensensmokkelaars de eerste vrachtwagen met doden op een parkeer­haventje langs de A4 richting Wenen hadden achtergelaten, propte dezelfde groep nogmaals 67 mensen in een ongeventileerde koelwagen. Maar deze­­ vluchtelingen wisten de deuren open te trappen.

Dat blijkt uit de aanklacht die de Hongaarse openbaar aanklager László Nánási tegen elf mensensmokkelaars heeft ingediend. Tegen vier van hen is een levenslange gevangenisstraf geëist­­.

Het stuk is een ijselijk verslag van de laatste uren van de asielzoekers, 59 mannen, acht vrouwen en vier kinderen, van wie de jongste, ­Lila, een meisje uit Afghanistan, elf maanden oud was, en van de onmenselijkheid waarmee de bende die verantwoordelijk was voor hun dood te werk is gegaan.

Gewaarschuwde politieagenten vonden een groep lijken, zo dicht op elkaar gedrukt dat ze grotendeels nog stonden

Het koelwagentje, met een grote kip achterop, stond al een dag in de zomerzon voordat wegwerkers de stank opmerkten en zagen dat er vocht uit de achterkant liep. Gewaarschuwde politieagenten vonden een groep lijken, zo dicht op elkaar gedrukt dat ze grotendeels nog stonden, met hun voeten in uitwerpselen en lijkvocht. Ze waren gestikt omdat er geen enkele luchtopening in de vrachtwagen aanwezig was. Sporen tonen dat ze voor hun dood wanhopig op de wanden hebben gebonkt.

Uiteindelijk werd iedereen op één na geïdentificeerd

1600 euro per persoon De Hongaarse vrachtauto bleek officieel op naam van een bendelid geregistreerd te zijn en de Hongaarse politie verrichtte al snel de eerste arrestaties. Uiteindelijk werden de elf mensen aangehouden die nu voor de rechter staan. De slachtoffers identificeren duurt langer. Oostenrijkse forensische onderzoekers moesten door alle kleren, autopsiegegevens en mobieltjes op zoek naar aanwijzingen. Uiteindelijk werd iedereen op één na geïdentificeerd: 21 Afghanen, 29 Irakezen, 15 Syriërs en vijf Iraniërs. Ze hebben, zo wist het Duitse weekblad Stern te achterhalen, per persoon 1600 euro betaald voor hun transport naar West-Europa. De vrachtauto blijkt een van de zes wagens die de bende een week eerder op eigen naam van een Hongaarse tweedehands autohandelaar had gekocht. De smokkelbende, bestaande uit Libanezen, Afghanen en Bulgaren, was volgens de aanklacht al sinds februari 2015 actief. Ze had sinds die tijd meer dan 1200 mensen illegaal naar West-Europa gebracht. De Afghaanse bendeleider hield er 300.000 euro aan over. In de vroege ochtend van 26 augustus werden de 71 slachtoffers in de vrachtauto gepropt. Een half uur na vertrek, blijkt uit politie-onderzoek, begonnen ze op de wand te bonken en te schreeuwen dat ze stikten. De Bulgaarse bestuurder en zijn bijrijder namen contact op met hun Afghaanse baas, maar die beval hen het geschreeuw te negeren en door te rijden, wat ze ook deden. Achter hen werd het steeds stiller. Na pakweg drie uur was de laatste asielzoeker gestikt. Eenmaal voorbij de Oostenrijkse grens lieten ze de vrachtwagen achter op de parkeerhaven en keerden met een andere auto naar Hongarije terug. Die dag zag de bende er geen probleem in om nogmaals 67 mensen in een van de andere vrachtwagentjes te persen, een zekere dood tegemoet rijdend. Alleen wisten die zich uiteindelijk wel te bevrijden.

