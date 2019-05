Na negen jaar is Bloemendaal weer kampioen

Uitzinnige spelers, dolblije supporters en geldschieters die opgelucht ademhaalden. Hockeyclub Bloemendaal, het sterrenteam van coach Michel van den Heuvel, loste gistermiddag dan eindelijk een verwachting in. De club werd voor het eerst sinds 2010 weer landskampioen.

Bloemendaal behaalde de twintigste landstitel uit de clubhistorie ten koste van Kampong, de kampioen van de voorgaande twee seizoenen. In de finale (best-of-three) kwamen de Utrechters zaterdag nog op gelijke hoogte op sportpark 't Kopje (1-2), maar een dag later stelde Bloemendaal orde op zaken in het derde, beslissende duel met Kampong (2-0).

De druk was groot voor Bloemendaal. De club had de geldbuidel getrokken voor diverse gerenommeerde internationals, onder wie de Belgische wereldkampioenen Van Doren en Stockbroekx en de Duitse topspits Fuchs. Ook Oranje-internationals als Schuurman, Croon, Wortelboer, Brinkman en Bovendeert zijn er actief.

Die druk was voelbaar geweest, bekende Van den Heuvel, die met zijn ploeg als koploper was geëindigd in de competitie. In de voorgaande twee seizoenen ging het telkens mis in de play-offs, maar dit keer werd er geoogst. Dat zijn elftal de mentale tik van zaterdag overwon, maakte Van den Heuvel trots. "Dat doe je niet in 24 uur. Dat is een proces van maanden geweest, waarbij je een band creëert en écht iets wilt met elkaar. Dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat we de flexibiliteit hebben om tegenslagen te overwinnen."

Kwaliteit

Het beslissingsduel was de ultieme beproeving voor Bloemendaal. Kampong, de succesvolle vechtmachine van coach Alexander Cox, kwam zaterdagmiddag op wilskracht terug in de play-off-finale. Janssen mikte in het derde kwart raak uit een strafcorner voor Kampong. Bloemendaal had vervolgens niets meer in te brengen. Als een moegestreden bokser hing het in de touwen.

Daarmee werd de kracht van titelverdediger Kampong onderstreept. Het heeft 'karakterjongens' als De Wijn en Kellerman in de gelederen, die tot het einde blijven vechten. Gistermiddag, na de 2-0 door Fuchs (prachtige solo), was Kampong echter niet meer bij machte om zich terug te knokken. Het gemis van een vijftal spelers, onder wie international Kemperman, liet zich voelen bij de Utrechters.

Bij Bloemendaal, vorig seizoen al winnaar van de Euro Hockey League, konden na zeventig minuten de handen de lucht in. Aanvoerder Schuurman, die er in 2010 ook bij was toen Bloemendaal voor het laatst landskampioen werd, loofde de veerkracht van zijn team. "Qua weerbaarheid hebben we het fantastisch gedaan. Mensen verwachten dat je zomaar even de play-offs wint, maar dat zijn gewoon andere wedstrijden", benadrukte Schuurman (28). "Het is een soort mini-toernooi, waarbij je moet pieken op het juiste moment. We hebben wel een beetje ervaring met het spelen van dit soort wedstrijden. Die bagage hebben we op een positieve manier meegenomen."

Toen Schuurman naar de feestvreugde om zich heen keek, begon hij te stralen. "Kijk eens naar alle kwaliteiten die we hebben", knikte hij richting het veld. "Van topspitsen tot schavers, van middenvelders met een lange bal tot goede verdedigers. Het is heel divers, uitgebalanceerd. Dat is onze grote kracht."