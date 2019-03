Na jaren van voorspoed gaat het nu wat minder met Real Madrid

In Santiago Bernabéu, het imposante stadion van Real Madrid, viel zaterdagavond iets na half elf een veelzeggende stilte na een nieuwe nederlaag tegen FC Barcelona (0-1). Uit de stilte klonk een zekere acceptatie, bewustwording. Alsof de ruim tachtigduizend toeschouwers beseften: na jaren van sportieve voorspoed is het moment gekomen dat het nu wat minder gaat met Real.

Real Madrid, morgenavond tegenstander van Ajax in de achtste finales van de Champions League (waartegen het een 2-1-voorsprong uit de heenwedstrijd verdedigt), incasseerde zaterdag alweer de achtste competitienederlaag van het seizoen. Uitgerekend aartsrivaal FC Barcelona ontnam Real het laatste sprankje hoop op de landstitel; de achterstand bedraagt nu twaalf punten op de koploper. Vorige week woensdag leed Real een mogelijk nog pijnlijkere nederlaag in de halve finale van de Copa del Rey, de Spaanse beker. Ook toen triomfeerde FC Barcelona in de vijandelijke sferen van het Santiago Bernabéu (0-3).

Vooral aanvallend is het elftal van trainer Solari, die eind oktober de ontslagen Lopetegui verving, onmachtig. Zaterdag startte hij met het Braziliaanse talent Vinicius Junior, Benzema en Bale in de frontlinie, maar geen van drieën kon overtuigen (mede ook door uitstekend verdedigingswerk van Piqué). Met name Bale kan op dit moment weinig goed doen bij Real. De Welshman verliet na ruim een uur spelen het veld met een fluitconcert. Niemand lijkt de erfenis van Cristiano Ronaldo, die afgelopen zomer naar Juventus vertrok, te kunnen overnemen. Dat Benzema met elf doelpunten clubtopscorer is, is veelzeggend. In de Spaanse competitie zijn er zes spelers die het beter doen, onder wie Messi en Suárez van FC Barcelona.

Haarscheurtjes Ook het Madrileense middenveld, met Kroos, Casemiro en Modric, toonde – mede door de aanvallende onmacht – haarscheurtjes tegen FC Barcelona. Balverlies van Kroos leidde na krap een half uur de enige treffer in; Rakitic kreeg vrije doortocht richting Real-doelman Courtois, die hij verschalkte met een verfijnd wippertje. Modric, Kroos en Casemiro speelden lang niet zo zuiver als van ze mag worden verwacht op het middenveld. Defensief viel er, zeker in de slotfase tegen FC Barcelona, veel ruimte bij Real. De centrale verdedigers Varane en Sergio Ramos, die morgen de return tegen Ajax mist vanwege een schorsing, mochten van geluk spreken dat Alba, Messi en Dembélé het vizier niet op scherp hadden in de tweede helft. FC Barcelona had de score verder kunnen opvoeren. Al was een 0-1-nederlaag al pijnlijk genoeg. Voor het eerst in 87 jaar heeft Barcelona meer Clásicos gewonnen dan Real, 96 tegen 95 (met 51 gelijke spelen). Solari – en met hem ook aanvoerder Ramos – onderstreepte dat Real nu alles zal geven voor de enig overgebleven prijs, de Champions League, die Real de afgelopen vijf jaar liefst vier keer wist te winnen. Real zal zich oprichten, zweerde Solari. De vraag is of dat kan. Real zal morgen mentaal gehavend aan de start verschijnen tegen Ajax, wetende dat het in een tijdsbestek van drie dagen zowel de Spaanse beker als het laatste restje hoop op de Spaanse landstitel heeft verspeeld. Ajax zal daarbij hoop punten uit de resultaten van Levante, CSKA Moskou, Real Sociedad en Girona; clubs die Santiago Bernabéu dit seizoen eveneens verlieten met drie punten. Veel zal echter afhangen van Real. Kan de Koninklijke zich, na twee nederlagen op rij tegen FC Barcelona, oprichten tegen Ajax of wordt het opnieuw akelig stil in Santiago Bernabéu? Dat is de vraag.