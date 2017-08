Na jaren in de middenmoot is AC Milan klaar voor herrijzenis

Maar liefst 200 miljoen euro gaf AC Milan deze zomer uit, waarvoor elf nieuwe spelers naar Noord-Italië kwamen. De club wil zich weer gaan nestelen in de top van de Serie A en de eerste resultaten zijn hoopgevend.

In de voorronde van de Europa League werd de Macedonische club Shkendija donderdag met 6-0 verslagen, waardoor Milan zich morgen gaat plaatsen voor de groepsfase, en zondag wonnen de Milanezen de eerste competitiewedstrijd van het seizoen met 0-3 van Crotone.

Dat AC Milan weer wordt gezien als een ploeg die het Juventus serieus lastig kan maken in de strijd om de Italiaanse landstitel, is toe te schrijven aan het vertrek van Silvio Berlusconi. In april van dit jaar verkocht hij de club definitief aan Chinese investeerders.

Ruim dertig jaar lang heeft Berlusconi de scepter gezwaaid in San Siro en in die tijd won Milan acht keer de landstitel en vijf keer de Champions League.

Maar in de laatste jaren onder het bewind van Berlusconi ging het steeds minder met de Rossoneri. Na het kampioenschap van 2011 werd Milan zelfs een keer achtste (2014) en tiende (2015). Berlusconi deed de club in de verkoop en nadat eerdere onderhandelingen waren mislukt, verkocht hij Milan vier maanden geleden voor 740 miljoen euro. Hij bedong daarbij dat in de komende drie jaar tenminste 350 miljoen euro in de club wordt geïnvesteerd. Meer dan de helft van dat bedrag gaf Milan deze zomer dus al uit aan transfers.

Routinier De duurste aankoop is Leonardo Bonucci, die van trainer Vincenzo Montella direct de aanvoerdersband kreeg. De 30-jarige verdediger was de afgelopen seizoenen onderdeel van de ijzersterke defensie van Juventus en kostte AC Milan 42 miljoen euro. De verwachtingen zijn in Milaan weer ouderwets hooggespannen Door zijn ervaringen bij de regerend landskampioen weet de routinier wat het is om met een gevallen topclub weer mee te doen om de prijzen. In zijn eerste seizoen werd Juventus zevende, waarna zes landstitels volgden en twee keer een Champions Leaguefinale. Andere aankopen die in het oog springen zijn spits André Silva (kostte 38 miljoen), Andrea Conti (25 miljoen), Hakan Calhanoglu (22 miljoen), Mateo Musacchio (18 miljoen), Ricardo Rodríguez (18 miljoen) en Lucas Biglia (17 miljoen). Daarnaast slaagde AC Milan erin om Gianluigi Donnarumma binnenboord te houden. In eerste instantie gaf de talentvolle doelman aan dat hij de club wilde verlaten, maar na enige tijd verlengde hij toch zijn contract, waardoor hij nu vastligt tot 2021.

Ouderwets De verwachtingen zijn in Milaan weer ouderwets hooggespannen. Toen een groot deel van de aankopen nog niet eens was aangetrokken, kwamen al 5000 supporters naar de eerste training van het seizoen. Het kampioenschap is volgens de bestuurders van de club dit seizoen nog niet het doel, maar in vijf jaar tijd wil AC Milan de huidige omzet van 200 miljoen euro verdubbelen en tot de vijf beste clubs van de wereld behoren. Aan trainer Vincenzo Montella de taak om dit seizoen alle nieuwelingen snel in te passen om dit seizoen al terug te keren in de Italiaanse top.

