Na het pistool was aangifte doen geen optie meer voor de kalverboer met een drugslab in zijn schuur

Iedereen in de rechtszaal is een beetje gefrustreerd. De rechtbank vanwege de, al dan niet gespeelde, naïviteit van de verdachte. De verdachte agrariër omdat hij geen weerstand kon bieden aan de criminelen die hem bedreigden en zijn schuur ‘afnamen’. En de officier van justitie baalt dat alleen deze Wilco de F. terechtstaat en de echte drugsproducenten aan vervolging zijn ontsnapt.

Is de kalverboer uit Baarle-Nassau dader of slachtoffer? Om die vraag draait de zaak voor de rechtbank in Breda. Dat de schuur waarin twee jaar geleden een groot amfetaminelab werd ontdekt van hem was, is geen onderwerp van discussie. De criminele activiteiten kwamen aan het licht nadat de zuiveringsinstallatie van het waterschap ontregeld raakte vanwege op het riool geloosd drugsafval. Dat bleek afkomstig van een aan het zicht onttrokken schuurtje in het buitengebied van het grensdorp.

De verdachte zal best bedreigd zijn. Maar hij heeft aan een volstrekt onbekende een schuur verhuurd Officier van justitie

Een uitgelezen plek voor een amfetaminelab, zegt een gespecialiseerde politiemedewerker die als getuige-deskundige is opgeroepen. “De productie van amfetamine gaat gepaard met veel stank. Daarom kiezen producenten voor buitengebieden met weinig passerende mensen. Bij xtc-labs merkt de omgeving veel minder van de activiteiten.” Maar De F. zegt ook nooit iets te hebben gemerkt. Politiemannen verklaarden bij aankomst direct een zoete, weeïge geur te ruiken op het erf. Volgens de verdachte kreeg hij pas een maand voor de vondst iets in de gaten. Maar nadat hij een pistool op zijn hoofd kreeg en zijn gezin werd bedreigd, besefte hij dat er geen weg terug was. “Aangifte doen durfde ik niet.”

Dat drugscriminelen hun aandacht op boeren richten, is niet nieuw. Ruim 15 procent van de Nederlandse agrariërs is ooit benaderd om leegstaande ruimten ter beschikking te stellen. In Noord-Brabant, de hotspot van de drugsproductie, ligt dat percentage vermoedelijk nog hoger. Doordat veel boeren moeite hebben hun hoofd boven water te houden, kan de verleiding groot zijn. Maar De F. wil daar niets van weten. “Ik heb de schuur verhuurd aan iemand die er meubels wilde opknappen. De man noemde zich Sjeng. Voor mij had die schuur geen waarde meer, ik was van plan hem ooit plat te gooien. Na enige tijd zag ik hem niet meer en kwamen er ­’s avonds andere mannen.”

Dat verhaal gaat er bij de officier van justitie niet in. Uit onderzoek zou blijken dat het drugslab al langere tijd in gebruik was. De vier aangetroffen ibc-containers, 65 200-litervaten en 70 jerrycans, plus het complete interieur, konden niet ongezien zijn binnengebracht. “De verdachte zal best bedreigd zijn. Maar hij heeft aan een volstrekt onbekende, van wie hij niet eens een naam en nummer had, tegen contante betaling een schuur verhuurd. Waarvan de ramen werden afgeplakt. Dan is er geen sprake van ­naïviteit, maar van bewuste acceptatie van het risico dat er in zijn pand synthetische drugs zou worden geproduceerd. De stroomvoorziening kwam nota bene uit zijn kalverstal. Het mag bekend zijn dat er geen weg meer terug is, nadat je eenmaal met zulke lieden in zee bent gegaan.”

De strafeis bedraagt twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. “Zodat er ook een ­signaal uitgaat naar andere boeren die hiermee te maken krijgen.”

