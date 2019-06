Na een zware val kan favoriet Chris Froome niet meer naar de Tour de France

Het was bedoeld als de ideale voor­bereiding voor een van de grootste sportprestaties van de laatste jaren, maar het Critérium du Dauphiné is voor Chris Froome uitge­lopen op een van de grootste nachtmerries uit zijn carrière. De Tourfavoriet van Team Ineos viel tijdens de verkenning van de tijdrit rond Roanne en is zo ernstig geblesseerd dat hij de Tour de France moet missen.

Ploegbaas Dave Brailsford vertelde op de Franse televisie dat het een zware val was geweest. Tijdens de afdaling na het enige klimmetje op het parcours werd zijn voorwiel door een windvlaag weggeslagen en viel hij met zestig kilometer per uur tegen een muur. Froome werd ter plekke ­behandeld en daarna naar een ziekenhuis gebracht. Het vermoeden is dat hij zijn dijbeen heeft gebroken. Voor de 34-jarige Froome betekent het in elk geval een revalidatie die meerdere maanden kan duren.

Froome ging in Frankrijk op voor zijn vijfde eindzege in de Ronde van Frankrijk. Hij won in 2013, 2015, 2016 en 2017. Vorig jaar werd hij tweede, nadat hij de Giro had gewonnen. Tourdirecteur Christian Prudhomme reageerde snel. De aan- of afwezigheid van Froome maakt een groot verschil deze zomer, zei hij. “Froome is al sinds 2013 een centraal personage in de ­ronde.”

Terwijl Froome uitviel, reden de Nederlanders vandaag goede tijdritten, al bleven ze ver verwijderd van de winnende tijd van Wout van Aert. Steven Kruijswijk staat na een vierde plek in de daguitslag vijfde in het klassement, op 24 seconden van de nieuwe leider Adam Yates. Tom Dumoulin eindigde als derde in de tijdrit. De knie, waarvan hij sinds de Giro last heeft, lijkt hem steeds minder te irriteren. Nog wel was op zijn knie een bobbel te zien – een aanwijzing dat zijn ongemak nog niet volledig weg is. Dumoulin rijdt in de Dauphiné niet voor het klassement.

Team Ineos heeft nog andere renners om voor een topklassering te gaan in Frankrijk: Geraint Thomas en Egan Bernal zijn nu de verwachte kopmannen. Zij rijden deze week ­allebei de Ronde van Zwitserland. Wout Poels was bij het ongeluk met Froome. Hij is in de Dauphiné nu de nieuwe kopman van Ineos.

Colombiaan Pantano stapt voorgoed van zijn fiets na positieve dopingtest

Schuldig is hij niet, houdt hij vol. Maar toch heeft de Colombiaanse wielrenner Jarlinson Pantano, die afgelopen winter op epo is betrapt, zijn loopbaan vandaag per direct beëindigd. Dat meldde hij in een videoboodschap op ­Facebook. Nadat hij bij een controle door de Internationale ­Wielrenunie (UCI) positief was ­bevonden, werd hij al voorlopig geschorst.

“Ik heb besloten de strijd met de UCI niet aan te gaan, omdat die me toch alleen maar geld gaat kosten”, zegt Pantano in zijn boodschap. “Ik denk niet dat het zin heeft om het geld dat ik verdiend heb voor mijn familie uit te geven aan een procedure, die lang kan slepen en waarvan we de uitkomst pas over een of twee jaar zullen weten. Ik had niet gedacht mijn carrière op deze manier te moeten beëindigen. Ik voel me verraden. Excuses zullen er ook niet volgen, want mij treft geen schuld in deze zaak.”

De dertigjarige Colombiaan reed sinds 2017 voor de Amerikaanse ploeg Trek-Segafredo. Zijn meest aansprekende prestatie boekte hij in 2016. In het shirt van IAM ­Cycling, een Zwitserse ploeg, won hij toen een etappe in de Tour de France.