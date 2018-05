Na een week schuren en verven is Heerde klaar voor de WK skeeleren

De baan is er klaar voor. Dat bleek dit weekeinde bij de Europa Cupwedstrijden, waar ook skaters van andere continenten werden toegelaten. Nederlandse winnaars in de jeugdklassen, uitsluitend winnaars van ver bij de senioren: Sandrine Tas en Bart Swings uit België, Francesca Lollobrigida uit Italië en Steven Villegas Ceballos en Luz Karime Garzon uit Colombia.

Plaats van handeling was de Vesmacopiste, die drie jaar geleden werd aangelegd. Vorige maand moest de 200 meter lange baan WK-klaar worden gemaakt. "Vier dagen schuren en drie dagen schilderen", vat Bertus Dokter, voorzitter van de Skeelerclub Oost-Veluwe, het werk samen.

Het kost buitenlandse skaters geen enkele moeite hun draai in Heerde vinden, aangezien alle banen waarop wereldkampioenschappen worden gehouden van dezelfde firma en makelij moeten zijn. Dat heeft het overkoepelende World Skate bepaald. World Skate wordt geleid door de Italiaan Sabatino Aracu, die een duo vormt met algemeen secretaris en landgenoot Robert Marotta. De twee onderhouden nauwe banden met het in het dorp Monsano bij Ancona gevestigde bedrijf Vesmaco, in synthetische coatings en verf.

Hobbelig De afgelopen jaren trok de mondiale skeelerelite naar de Chinese metropool Nanjing. De piste daar was hobbeliger, herinnert Frank Fiers zich. De Vlaming is toe aan zijn derde jaar als bondscoach bij de KNSB maar zag zijn pupillen nog geen ereprijs winnen. Wel wat anders dan in zijn eerdere baan als coach van België, waar hij een kleine zeer talentvolle equipe naar veel medailles leidde. In Europa kan niemand van inlineskaten leven Frank Fiers Voor de WK van deze zomer, met deelnemers uit 55 landen waagt Fiers zich niet aan prognoses. Hij heeft veel vertrouwen in de mogelijkheden van zijn selectie en de multidisciplinaire aanpak van de KNSB, die alle vormen van schaatsen en inlineskaten onder haar hoede heeft. Maar hij is beducht voor overbelasting. "Het is een spel dat om duizendsten van een seconde gaat. Vorig jaar hadden we pech met dertien afzeggingen." Zodra er in september of later in het jaar om titels wordt geskeelerd, trekken deelnemers zich terug. Want de voorbereiding voor het schaatsseizoen krijgt dan de voorkeur. Fiers heeft met die Nederlandse realiteit leren leven. "In Europa kan niemand van inlineskaten leven. Mannen als Ronald en Michel Mulder skeeleren zo lang door omdat ze met schaatsen hun brood verdienen" Zo professioneel is de sport alleen in Colombia. Sinds 2010 gaat zo'n dertig procent van de medailles naar het Zuid-Amerikaanse land, waar skaten echt status heeft. Vergelijk het maar met de dominantie van de Nederlandse schaatsers, die bij de Olympische Winterspelen zestien van de 42 medailles weggristen.

Inkomsten De organisatoren van de zomerse wereldkampioenschappen in Nederland werken met een budget van 2,5 miljoen euro. De provincie Gelderland is goed voor 1 miljoen, Heerde 25.000 en Arnhem twee ton. De inkomsten komen uit de verkoop van toegangskaarten in Heerde, waar 2300 belangstellenden een zitplaats vinden. In de Gelderse hoofdstad zijn de wegwedstrijden en de afsluitende marathon. Dat is althans de bedoeling want World Skate moet het wegparkoers nog goedkeuren. Het is enige tientallen meters korter dan de vereiste 400 meter. Dokter hoopt maar dat de skate-autoriteiten toestemming verlenen. Anders moet worden uitgeweken naar het wegparkoers rond de Heerdese piste, dat wel aan de eisen voldoet. De onvermoeibare voorzitter, een man van het dorp, vindt dat de sport die hij jaren hielp te ontwikkelen nu maar eens in de stad moet worden getoond.